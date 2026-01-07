Le groupe Attijariwafa bank et l’INSEA signent une convention de partenariat

Le groupe Attijariwafa bank et l’INSEA donnent un nouvel élan à leur coopération par la signature d’une convention de partenariat visant à structurer et approfondir leurs actions conjointes en matière de formation et d’insertion professionnelle. Cette initiative s’inscrit dans une relation de confiance construite au fil des années et fondée sur une vision partagée du développement des compétences et de l’accompagnement des jeunes talents vers le monde professionnel.

Les deux institutions entendent donner une nouvelle impulsion à leur collaboration en mettant en commun leurs expertises respectives. L’objectif est de renforcer l’adéquation entre les parcours académiques et les besoins réels de l’économie, tout en favorisant l’excellence, l’innovation et la montée en compétences des jeunes talents.

Ce cadre de coopération ambitionne également de multiplier les opportunités offertes aux étudiants de l’INSEA, notamment à travers des initiatives d’immersion agiles, le recrutement de jeunes diplômés, la participation à des programmes de développement spécifiques (Graduate program, Alternance, Company Projects…), ainsi que la mise en œuvre de projets conjoints liés à l’innovation et à l’entrepreneuriat.

La cérémonie de signature, organisée le lundi 29 décembre 2025 au siège du groupe Attijariwafa bank à Casablanca, a marqué une étape clé dans cette dynamique de coopération, dans un contexte caractérisé par l’évolution rapide des métiers et la nécessité d’anticiper les compétences de demain.

Lors de cet événement, M. Mohamed SOUSSI, Directeur Général Adjoint en charge du Capital Humain Groupe, a déclaré : « La signature de cette convention avec l’INSEA illustre notre ambition de consolider, dans la durée, le pont entre l’excellence académique et le monde de l’entreprise. En nous associant à une institution de référence, nous œuvrons à la préparation de talents capables d’évoluer et de créer de la valeur dans un environnement en profonde transformation.

À travers des parcours professionnalisants et des initiatives concrètes d’intégration, ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre vision d’une démarche RH agile, engagée et performante, appelée à accompagner la dynamique de croissance et de transformation du Groupe, au Maroc comme à l’échelle du Continent africain. »

De son côté, M. Mohamed Jaouad EL QASMI, Directeur Général de l’INSEA, a affirmé : « Toute la famille de l’INSEA – professeurs, personnels administratifs et étudiants – est fière de cette collaboration avec le prestigieux groupe Attijariwafa bank. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la nouvelle stratégie de développement de l’INSEA, qui accorde une importance cruciale à la synergie entre le monde académique et le monde de l’entreprise.

Cette stratégie se décline à travers un ensemble d’actions concrètes, notamment :

La création du Collège des Entreprises de l’INSEA ;

La reconnaissance internationale du diplôme de l’INSEA ;

La mise en place d’un référentiel qualité garantissant l’excellence pédagogique et la bonne gouvernance ;

Ainsi qu’une politique de communication ambitieuse visant à renforcer la notoriété et la visibilité de l’école auprès des décideurs et des acteurs économiques. »

À travers ce partenariat stratégique, le groupe Attijariwafa bank réaffirme son engagement en faveur des talents. Il contribue ainsi activement à une dynamique constructive qui place le développement du Capital Humain – première richesse du continent – au cœur de toutes ses initiatives.