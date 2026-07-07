inwi et TOD s’allient pour démocratiser l’accès au streaming sportif premium au Maroc

TOD et inwi annoncent un partenariat stratégique réunissant la principale plateforme de streaming sport & divertissement de la région MENA et l’opérateur global. Cette collaboration marque une étape importante pour renforcer l’accès à un contenu premium pour des millions de Marocains.

En tant qu’opérateur global engagé depuis des années aux côtés du football national, inwi renforce à travers ce partenariat son rôle d’acteur clé dans l’accompagnement du football au Maroc. Cette collaboration avec TOD s’inscrit dans cette même dynamique : offrir aux Marocains une expérience de sport et de divertissement enrichie, accessible et toujours plus proche des grands rendez-vous qui rythment leur quotidien.

En unissant leurs forces, inwi et TOD renforcent l’accès à des contenus variés, de haute qualité, permettant au public marocain de profiter pleinement des émotions du sport tout en découvrant une offre élargie de divertissement premium.

Peter Mrkic, Managing Director chez TOD, souligne, « Le Maroc avance à une vitesse impressionnante. Le pays investit, construit et établit de nouvelles références régionales. Chez TOD, nous souhaitons faire partie de cette dynamique. »

Ce partenariat ambitionne d’offrir aux clients inwi un accès à une gamme d’offres TOD gratuites, intégrées directement dans leurs forfaits prépayés, postpayés et Home. Cela garantit une expérience fluide et pratique avec des options de paiement simplifiées pour les abonnements TOD, incluant le paiement sur facture pour les clients postpayés et le paiement via crédit mobile pour les clients prépayés.

Peter Mrkic ajoute, « Le Maroc compte parmi les fans de football les plus passionnés au monde. Nous les voyons. Nous les valorisons. Et nous voulons être présents pour eux de manière significative. Chez TOD, notre vision est simple: offrir à chaque fan le meilleur accès, la meilleure qualité et la meilleure expérience. Le football mérite ce niveau d’engagement. Notre partenariat avec inwi soutient cette mission ; ensemble, nous comprenons le fan marocain et lui apportons une expérience de visionnage fluide, partout dans le pays. »

Pour sa part Azdine El Mountassir Billah, Président Directeur Général de inwi déclare « Ce partenariat avec TOD s’inscrit pleinement dans la vision de inwi de soutenir le développement du sport et du divertissement au Maroc, tout en renforçant l’accès de nos clients à des contenus premium de haute qualité. Nous réaffirmons notre rôle d’opérateur global engagé, capable de proposer des solutions innovantes et inclusives au service des usages numériques des Marocains. Cette collaboration stratégique vient consolider notre mission : renforcer l’inclusion numérique au Maroc et offrir à chacun une expérience enrichie, fluide et accessible. »

TOD et inwi s’engagent ainsi à élever l’expérience de visionnage des fans dans tout le pays, en facilitant l’accès à une couverture sportive premium et en permettant aux supporters d’être plus proches que jamais de l’action.