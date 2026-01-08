Un groupement marocain remporte le chantier du nouveau terminal de Casablanca

Un groupement d’entreprises marocaines remporte la réalisation du plus grand chantier aéroportuaire jamais engagé par l’Office National des Aéroports. Un projet de 12.8 milliards de dirhams au cœur de la vision Aéroports 2030, mené dans des délais records et pensé selon les standards internationaux les plus exigeants.

À l’issue de l’appel d’offres lancé par l’ONDA, le marché de construction du nouveau terminal de l’aéroport Casablanca Mohammed V a été adjugé au groupement 100 % marocain SGTM/TGCC, pour un montant de 12,8 milliards de dirhams. Par son ampleur, ce projet constitue le plus grand chantier aéroportuaire jamais réalisé au Maroc. Il marque un tournant historique dans l’évolution du principal aéroport du Royaume et traduit l’ambition de doter Casablanca d’une infrastructure à la hauteur de son rôle de hub régional et international.

Au-delà de l’investissement, le projet se distingue par une conduite exemplaire du processus, intégralement mené en à peine dix-huit mois, incluant la programmation du développement des infrastructures de l’aéroport, l’étude architecturale et technique, ainsi qu’un délai de 8 mois entre l’appel à manifestation d’intérêt lancé en avril 2025 jusqu’à l’attribution du marché. Un délai exceptionnel pour une infrastructure de cette complexité, révélateur d’une gouvernance renforcée, d’une ingénierie

de décision maîtrisée et d’une capacité d’exécution alignée sur les meilleures pratiques internationales. Par l’ampleur de son investissement, la rigueur de son approche et la vision qu’il traduit, ce projet s’inscrit dans la stratégie « Aéroport 2030 » de l’ONDA dont l’ambition est de hisser les aéroports marocains au plus haut niveau de performance, d’efficacité et de connectivité internationale.

Le nouveau terminal, d’une superficie de 600.000 m², est conçu pour accueillir 20 millions de passagers par an dans une première phase, avec une capacité extensible à 30 millions. Il incarne une prouesse à la fois architecturale, fonctionnelle et opérationnelle, intégrant des standards élevés en matière de design, de fluidité des parcours passagers, de performance environnementale et de gestion intelligente des flux.

L’architecture privilégie l’innovation, l’ergonomie et l’efficacité opérationnelle. Il sera, en outre, relié à la future ligne à grande vitesse Tanger–Marrakech. Le nouveau terminal accompagnera aussi fortement la montée en puissance du plan de développement de Royal Air Maroc.

Le nouveau terminal pourra accueillir simultanément jusqu’à 45 avions stationnés au contact, offrant un embarquement et un débarquement, plus fluides pour les passagers. Ce chantier mobilisera des compétences nationales de très haut niveau et constituera un défi majeur en matière de gestion de projet et de coordination multi métiers. Il générera par ailleurs des milliers d’emplois directs et indirects et dynamisera l’ensemble de la filière nationale du BTP et des services associés. Le délai de réalisation du projet est de 40 mois et la date d’achèvement des travaux est prévue mi 2029.

Inscrit au cœur de la stratégie Aéroports 2030, ce nouveau terminal s’imposera comme un levier structurant de compétitivité, d’attractivité et de rayonnement international, positionnant durablement l’aéroport Casablanca Mohammed V comme un aéroport de référence international.