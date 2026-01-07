H&S Invest Holding adopte une nouvelle identité visuelle et devient H&S Group

H&S Invest Holding annonce aujourd’hui une étape majeure de son développement avec le lancement de sa nouvelle identité visuelle et l’adoption d’un nouveau nom commercial : H&S Group.

Cette évolution marque la volonté du Groupe de renforcer la lisibilité de sa marque, d’accompagner sa croissance et de fédérer ses activités sous une identité moderne, cohérente et ambitieuse. Cette annonce intervient à l’occasion du lancement de l’année 2026, une année charnière pour le Groupe, qui démarre avec un chiffre d’affaires consolidé cible de 10 Milliards de dirhams.

Une organisation clarifiée autour de 6 Business Units stratégiques

Comme illustré dans le visuel ci-joint, H&S Group s’articule désormais autour de six pôles structurants:

Dislog Group , leader national de l’économie de la vie, plateforme nationale de référence dans les produits de grande consommation, la santé, l’hygiène et le bien-être. Dislog Group est un acteur majeur de l’économie de la vie. Buildings & Logistic Services (BLS) , qui change d’appellation et devient La Voie Express Group, leader national de la supply chain end-to-end, offre une expertise complète sur toute la chaîne logistique : entreposage, transport, distribution et solutions intégrées, au service de la performance des entreprises. WB Group, leader régional de l’achat média et de la création de contenu, confirme son leadership régional dans l’achat d’espace média, la stratégie de communication et la production de contenus à forte valeur ajoutée. Gidna / Kaya Immobilier, parmi les leaders nationaux de la construction et de la promotion immobilière. A travers ce pôle , H&S Group consolide son positionnement parmi les références nationales de la construction et de la promotion immobilière. Chari, leader national du e-commerce & fintech, représente le pilier digital du Groupe en combinant e-commerce et fintech, avec une ambition : transformer les circuits de distribution et accélérer l’inclusion financière. One Retail , nouveau pôle en lancement dans les métiers du retail.

H&S Group annonce également le lancement de One Retail, une nouvelle plateforme dédiée aux métiers du retail, couvrant notamment :

la restauration,

le bricolage,

la beauté,

l’alimentaire.

Une dynamique de gouvernance renforcée : nomination de 4 Vice-présidents Groupe

Dans le cadre de cette nouvelle structuration, H&S Group renforce son dispositif de pilotage avec la nomination de quatre Vice-présidents Groupe, chargés d’accompagner la croissance et l’exécution de la stratégie :

Mehdi Bouamrani, Senior Vice-président, en charge des Opérations Groupe

Ali Tazi, Vice-président, en charge des Ressources Humaines & Talents Groupe

Ghislaine Benlamlih, Vice-présidente, en charge du Business Development et de la Coordination des projets Groupe

Zakaria Jerrari, Vice-président, en charge de la Finance, Administration & Juridique

Un cap stratégique : préparer 6 IPO entre 2026 et 2030

Au-delà de cette transformation identitaire et organisationnelle, H&S Group annonce une ambition structurante: préparer 6 introductions en bourse (IPO) entre 2026 et 2030, correspondant à ses différentes plateformes métiers. Cette stratégie vise à accélérer la croissance, renforcer la gouvernance, financer l’expansion et créer davantage de valeur pour l’ensemble des parties prenantes.

Réunion annuelle des cadres 2026

Un moment fédérateur le 10 janvier 2026 pour déployer l’objectif 2026 à 10 Milliards Mad de Chiffres d’affaires consolidé.

H&S Group réunira ses équipes dirigeantes à l’occasion de sa convention annuelle des cadres prévue le 10 janvier 2026 à Casablanca, qui rassemblera 400 cadres autour de la vision 2026–2030, des priorités stratégiques et des objectifs de performance du Groupe.

Une marque ombrelle pour une ambition collective

En adoptant la marque H&S Group, le Groupe souhaite rassembler ses plateformes sous une identité unique, plus lisible et tournée vers l’avenir, au service d’une vision : bâtir un groupe marocain de référence, structuré autour d’activités essentielles au quotidien, avec une capacité de rayonnement régional.

« Cette évolution est le reflet de notre ambition : construire un groupe complémentaire , plus agile sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’économie de la vie , porté par des synergies et plateformes leaders. H&S Group marque avec le but des 10 Milliards Mad de top line une nouvelle phase de croissance, de gouvernance et de création de valeur. »

A propos de H&S Group :

H&S Group est un groupe industriel et d’investissement marocain de premier plan, fondé par Moncef Belkhayat, et développé autour d’un modèle éprouvé de Build & Run, combinant croissance organique, acquisitions ciblées et partenariats stratégiques de long terme.

Depuis près de vingt ans, H&S Group construit et développe des leaders opérant dans des secteurs essentiels du quotidien, au cœur de l’économie de la vie: santé, hygiène, alimentation, logistique, médias, construction, commerce de proximité et fintech. Le groupe intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur de ces métiers, de la production à la distribution, en passant par les services, les infrastructures et les usages.

Aujourd’hui, H&S Group représente :

+ 60 entreprises,

6 pôles d’activités structurés,

+ 5 500 collaborateurs,

+ 221 partenariats économiques actifs

Présence dans 11 pays, au Maroc , en Afrique , Europe et Asie

6,6 milliards de dirhams de revenus

Le groupe s’appuie sur des ensembles opérationnels solides et complémentaires, parmi lesquels:

Dislog Group (industrie et distribution en hygiène, alimentation et santé)

La voie Express (logistique intégrée, transport et gestion d’actifs)

WB Group (médias, communication et presse)

Gidna et Kaya (construction et immobilier)

One Retail (commerce de proximité et enseignes du quotidien)

Chari (Fintech, dédié aux solutions de paiement, de services financiers )

H&S Group se distingue par sa capacité d’exécution, d’intégration et d’accélération, avec près de dix opérations de croissance externe par an, et une performance durable portée par un taux de croissance annuel moyen de 19 % sur le chiffre d’affaires et de 28 % sur l’EBITDA sur les quinze dernières années. Cette trajectoire positionne le groupe parmi les références marocaines en matière de création de valeur à long terme.

La stratégie de H&S Group repose sur un écosystème financier solide et diversifié, combinant partenaires financiers internationaux de premier plan — IFC (Groupe Banque mondiale), BERD, SPE Capital, Mediterrania Capital Partners, STOA, CDG Invest, Sanlam, Sanam, Axiom, Bank of Africa, Y combinator — et opérateurs bancaires.

Cet accompagnement conjugué a permis de structurer des opérations de financement majeures, avec près de 4 milliards de dirhams levés au cours des 18 derniers mois, dont les deux tiers ont été consacrés au renforcement des fonds propres du groupe, permettant ainsi de financer des opérations stratégiques majeures au service de son développement.

Porté par une équipe dirigeante expérimentée, issue de grandes entreprises internationales, et par une culture fondée sur des valeurs fortes — Ownership, Agility, Simplicity, Integrity et Sustainability — H&S Group poursuit une ambition claire : faire émerger des leaders sectoriels durables, accompagner la transformation des usages et contribuer activement au développement économique et social du Maroc et des territoires où le groupe est présent.