La Bourse de Casablanca ouvre les échanges de ce jeudi en baisse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges dans le rouge jeudi, son indice principal, le MASI, reculant de 0,06% à 19.434,7 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, lâchait 0,12% à 1.529,79 pts, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,12% à 1.296,83 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’adjugeait 0,02% à 1.909,81 pts.

Mercredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,56%.

S.L.