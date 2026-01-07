La Ligue des Spécialistes de la Santé Psychique et Mentale au Maroc organise une caravane humanitaire

Le samedi 03 janvier 2026, la Ligue des Spécialistes de la Santé Psychique et Mentale au Maroc, en collaboration avec l’Entraide Nationale à Mohammedia, a organisé une caravane humanitaire de soutien psychosocial et médico-social au Centre d’hébergement des personnes en situation de rue, dans le cadre de la campagne nationale d’assistance pendant la vague de froid.

Mobilisant une équipe pluridisciplinaire composée de 19 psychologues, 2 psychiatres et 1 médecin généraliste, l’action a permis la prise en charge de 40 bénéficiaires au sein du centre (dont une femme et une personne originaire d’Afrique subsaharienne).

Les interventions ont combiné une évaluation médicale somatique (examen clinique général, mesure de la tension artérielle, contrôle de la glycémie capillaire) et une évaluation psychologique et psychiatrique à travers des entretiens individuels visant à établir le premier contact, retracer l’histoire de vie et identifier les principaux facteurs de vulnérabilité et de rupture.

Ces échanges ont mis en évidence des parcours variés, marqués notamment par des ruptures familiales, une errance associée à des troubles mentaux sévères, ou encore des situations de migration et de précarité migratoire.

Sur le plan clinique, 13 personnes présentaient des troubles psychiatriques caractérisés (dont démence à un stade avancé, états psychotiques, troubles addictifs et épisodes dépressifs majeurs avec présumés suicidaires), tandis que 27 personnes ont ultérieurement un accompagnement psychologique régulier et 6 un suivi médical rapproché.

Lorsque cela était indiqué, des prescriptions médicamenteuses ont été réalisées afin de soulager certains symptômes psychiatriques et de réguler des troubles du comportement susceptible d’impacter la vie collective au sein du centre.

Cette première intervention, à visée exploratoire, a permis de mieux caractériser le profil clinique, psychologique et social des bénéficiaires et constitue une base de travail pour planifier des actions ultérieures plus ciblées (suivi psychiatrique et psychologique régulier, ateliers thérapeutiques et psychoéducatifs), avec l’objectif d’améliorer progressivement la santé mentale et de favoriser, à terme, la réinsertion et l’intégration sociale.