Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 5 janvier
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 5 janvier 2026 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2494 – 11,9114
1 DOLLAR U.S.A. 8,7691 – 10,1911
1 DOLLAR CANADIEN 6,3655 – 7,3977
1 LIVRE STERLING 11,77 – 13,678
1 LIVRE GIBRALTAR 11,782 – 13,692
1 FRANC SUISSE 11,037 – 12,827
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3381 – 2,7173
1 DINAR KOWEITIEN 28,527 – 33,153
1 DIRHAM E.A.U. 2,3874 – 2,7746
1 RIYAL QATARI 2,4058 – 2,796
1 DINAR BAHREINI 23,26 – 27,032
100 YENS JAPONAIS 5,5856 – 6,4914
1 RIYAL OMANI 22,777 – 26,471
S.L.