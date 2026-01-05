Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 5 janvier

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)5 janvier 2026 - 09:53
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 5 janvier 2026 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2494 – 11,9114

1 DOLLAR U.S.A. 8,7691 – 10,1911

1 DOLLAR CANADIEN 6,3655 – 7,3977

1 LIVRE STERLING 11,77 – 13,678

1 LIVRE GIBRALTAR 11,782 – 13,692

1 FRANC SUISSE 11,037 – 12,827

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3381 – 2,7173

1 DINAR KOWEITIEN 28,527 – 33,153

1 DIRHAM E.A.U. 2,3874 – 2,7746

1 RIYAL QATARI 2,4058 – 2,796

1 DINAR BAHREINI 23,26 – 27,032

100 YENS JAPONAIS 5,5856 – 6,4914

1 RIYAL OMANI 22,777 – 26,471

S.L.



Le message émouvant de Hakim Ziyech à sa maman (PHOTO)
Lire l'article








Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)5 janvier 2026 - 09:53



Bouton retour en haut de la page