La Bourse de Casablanca finit sur une note positive ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini sur une note positive mardi, son indice principal, le MASI, se bonifiant de 0,46% à 18.654,74 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 1,59% à 1.474,87 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a pris 0,84% à 1.240,98 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a augmenté de 0,79% à 1.833,43 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des gains respectifs de 1,23% à 17.251,72 pts et 1,36% à 15.838,49 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Industrie agricole » (+5,14 %), « Industrie pharmaceutique » (+3,95%) et « Bâtiment et matériaux de construction » (+3,31%) ont réalisé les meilleures performances.

Contre-tendance, les secteurs « Société de financement et autres activités financières » (-2,17%), « Assurances » (-1,88%) et « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (-1,79 %) ont accusé les plus forts replis.

Les échanges ont dépassé 1,82 milliard de dirhams (MMDH), dont 1,79 MMDH réalisés sur le marché central et 38,28 millions de dirhams (MDH) sur le marché de blocs.

Les transactions ont été dominées par SGTM (399,94 MDH), Attijariwafa Bank (396,02 MDH) et Sodep – Marsa Maroc (289,02 MDH).

Pour sa part, la capitalisation boursière s’est établie à plus de 1.028,33 MMDH.

Aux valeurs individuelles, SGTM (+9,99 % à 835,9 DH), Minière Touissit (+5,35 % à 1.850 DH), Mutandis (+5,28% à 259 DH), CMGP Group (+5,14 % à 368 DH) et SMI (+5,13 % à 4.100 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

À l’inverse, Eqdom (-9,92 % à 1.180 DH), Lesieur Cristal (-7,82 % à 330 DH), Stokvis Nord Afrique (-6,23 % à 90,3 DH), IB Maroc.com (-5,53 % à 67,44 DH) et M2M Group (-3,07 % à 473,95 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

S.L