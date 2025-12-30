Economie
Bourse de Casablanca : les tops et les flops à la mi-séance
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de mardi.
Plus fortes hausses :
– SGTM (+7,76% à 819 DH),
– Sothema (+4,31% à 1.815 DH),
– CFG Bank (+4,3% à 239,9 DH),
– Risma (+4,15% à 374,95 DH),
– Minière Touissit (+4,04% à 1.827 DH).
Plus fortes baisses :
– Lesieur Cristal (-5,03% à 340 DH),
– Stokvis Nord Afrique (-4,15% à 92,3 DH),
– Stroc Industrie (-4% à 240 DH),
– M2M Group (-3,26% à 473 DH),
– Involys (-2,48% à 195 DH).