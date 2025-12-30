Economie

Bourse de Casablanca : les tops et les flops à la mi-séance

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)30 décembre 2025 - 13:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de mardi.

Plus fortes hausses :

– SGTM (+7,76% à 819 DH),

– Sothema (+4,31% à 1.815 DH),

– CFG Bank (+4,3% à 239,9 DH),

– Risma (+4,15% à 374,95 DH),

– Minière Touissit (+4,04% à 1.827 DH).

Plus fortes baisses :

– Lesieur Cristal (-5,03% à 340 DH),

– Stokvis Nord Afrique (-4,15% à 92,3 DH),

– Stroc Industrie (-4% à 240 DH),

– M2M Group (-3,26% à 473 DH),

– Involys (-2,48% à 195 DH).



Le message émouvant de Hakim Ziyech à sa maman (PHOTO)
Lire l'article








Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)30 décembre 2025 - 13:00



Bouton retour en haut de la page