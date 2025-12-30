Economie

Devises vs Dirham : les cours du mardi 30 décembre 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)30 décembre 2025 - 09:29
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 30 décembre 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2766 – 11,9430

1 DOLLAR U.S.A. 8,7312 – 10,147

1 DOLLAR CANADIEN 6,3801 – 7,4147

1 LIVRE STERLING 11,789 – 13,701

1 LIVRE GIBRALTAR 11,789 – 13,701

1 FRANC SUISSE 11,063 – 12,857

1 RIYAL SAOUDIEN 2,328 – 2,7056

1 DINAR KOWEITIEN 28,361 – 32,961

1 DIRHAM E.A.U. 2,3772 – 2,7626

1 RIYAL QATARI 2,395 – 2,7834

1 DINAR BAHREINI 23,159 – 26,915

100 YENS JAPONAIS 5,5969 – 6,5045

1 RIYAL OMANI 22,678 – 26,356.



Le message émouvant de Hakim Ziyech à sa maman (PHOTO)
Lire l'article








Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)30 décembre 2025 - 09:29



Bouton retour en haut de la page