Bourse de Casablanca: le résumé de la journée du 19 décembre

Voici les principaux points de la séance boursière du vendredi 19 décembre :

– Le MASI a progressé de 0,65% à 18.938,30 points.

– Le secteur « Chimie » (+2,53%) a réalisé la plus forte progression alors que l’indice « Sociétés de portefeuilles – Holdings » (-2,72%) a enregistré la plus forte baisse.

– Les échanges ont atteint plus de 1,16 milliard de dirhams, réalisés essentiellement sur le marché central « Actions ».

– La capitalisation boursière a dépassé 1.036 milliards de dirhams.

– Les meilleures performances ont été réalisées par SGTM S.A (+9,98% à 614,70 DH), Maghreb Oxygène (+7,50% à 414 DH), AGMA (+5,98% à 6.677 DH), Promopharm S.A. (+5,94% à 1.534 DH) et Cash Plus S.A (+2,58% à 318 DH).

– Minière Touissit (-4,76% à 1.620 DH), Lesieur Cristal (-4,35% à 286 DH), Auto Hall (-3,23% à 90 DH), Involys (-3,15% à 219,75 DH) et Stroc Industrie (-2,99% à 260 DH) ont accusé les plus forts replis.

