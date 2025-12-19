Stellantis Maroc et Arrawaj facilitent l’accès aux véhicules électriques

Stellantis Maroc et la Fondation Arrawaj de la Finance Inclusive ont signé une convention visant à faciliter l’accès au financement via la microfinance de véhicules de micromobilité, notamment le tricycle électrique FIAT TRIS, développé et produit au Maroc.

À travers ce partenariat, les deux institutions contribuent à démocratiser la mobilité propre en rendant son financement accessible à un large public, notamment les travailleurs indépendants, micro-entrepreneurs et petits commerçants, pour qui la mobilité constitue un levier essentiel d’activité et de revenu.

Yves Peyrot des Gachons, Directeur Général de Stellantis Maroc, a déclaré :

« Ce partenariat illustre notre conviction que la mobilité durable peut être un formidable levier d’inclusion économique. En nous associant à un acteur majeur de la microfinance comme la Fondation Arrawaj, nous rendons accessible une solution de mobilité propre, produite au Maroc, à ceux dont l’activité dépend directement de la mobilité. C’est une démarche concrète au service de l’autonomie et du développement local. »

Madame Nazha Hmamouche, Directrice Générale Déléguée de la Fondation Arrawaj, a souligné : « En s’associant à Stellantis Maroc, la Fondation Arrawaj démontre que la microfinance peut être un instrument d’impact durable. En finançant des véhicules électriques comme le FIAT TRIS, nous accompagnons les entrepreneurs, commerçants et travailleurs indépendants vers une mobilité propre, génératrice de revenus et d’inclusion sociale. »

La Fondation Arrawaj, acteur national majeur de la finance inclusive, déploie pour cette opération son produit de microcrédit TAWSSIL, conçu pour faciliter l’acquisition d’actifs productifs à travers un financement souple, un apport accessible et des conditions adaptées aux revenus modestes. Ce dispositif s’inscrit pleinement dans la mission de la Fondation ARRAWAJ : accompagner l’autonomisation économique des populations vulnérables et soutenir leur intégration durable dans le tissu économique.

Ce partenariat illustre la volonté conjointe de Stellantis Maroc et de la Fondation Arrawaj de faire de la mobilité un moteur d’inclusion économique, au service d’un développement responsable, équitable et durable.