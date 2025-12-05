Bourse de Casablanca : les tops et les flops à la mi-séance

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de vendredi.

Plus fortes hausses :

– Ciments du Maroc (+2,58% à 1.945 DH),

– Bank of Africa (+2,15% à 234,95 DH),

– Risma (+2,09% à 391 DH),

– Sonasid (+1,7% à 2.339 DH),

– Résidences Dar Saada (+1,42% à 175,5 DH).

Plus fortes baisses :

– Sanlam Maroc (-7,31% à 1.852 DH),

– Stroc Industrie (-6,81% à 245,1 DH),

– Microdata (-5,13% à 739 DH),

– Involys (-3,59% à 212,1 DH),

– CMGP Group (-2,74% à 355 DH).