Economie
Bourse de Casablanca : les tops et les flops à la mi-séance
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de vendredi.
Plus fortes hausses :
– Ciments du Maroc (+2,58% à 1.945 DH),
– Bank of Africa (+2,15% à 234,95 DH),
– Risma (+2,09% à 391 DH),
– Sonasid (+1,7% à 2.339 DH),
– Résidences Dar Saada (+1,42% à 175,5 DH).
Plus fortes baisses :
– Sanlam Maroc (-7,31% à 1.852 DH),
– Stroc Industrie (-6,81% à 245,1 DH),
– Microdata (-5,13% à 739 DH),
– Involys (-3,59% à 212,1 DH),
– CMGP Group (-2,74% à 355 DH).