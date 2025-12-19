Economie

Devises vs Dirham : les cours de ce vendredi 19 décembre 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)19 décembre 2025 - 09:31
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 19 décembre 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2572 – 11,9206

1 DOLLAR U.S.A. 8,7586 – 10,179

1 DOLLAR CANADIEN 6,3505 – 7,3803

1 LIVRE STERLING 11,71 – 13,608

1 LIVRE GIBRALTAR 11,71 – 13,608

1 FRANC SUISSE 11,011 – 12,797

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3352 – 2,7138

1 DINAR KOWEITIEN 28,511 – 33,135

1 DIRHAM E.A.U. 2,3846 – 2,7712

1 RIYAL QATARI 2,4019 – 2,7915

1 DINAR BAHREINI 23,232 – 27

100 YENS JAPONAIS 5,5976 – 6,5054

1 RIYAL OMANI 22,749 – 26,439.



