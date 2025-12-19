Economie
Devises vs Dirham : les cours de ce vendredi 19 décembre 2025
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 19 décembre 2025.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2572 – 11,9206
1 DOLLAR U.S.A. 8,7586 – 10,179
1 DOLLAR CANADIEN 6,3505 – 7,3803
1 LIVRE STERLING 11,71 – 13,608
1 LIVRE GIBRALTAR 11,71 – 13,608
1 FRANC SUISSE 11,011 – 12,797
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3352 – 2,7138
1 DINAR KOWEITIEN 28,511 – 33,135
1 DIRHAM E.A.U. 2,3846 – 2,7712
1 RIYAL QATARI 2,4019 – 2,7915
1 DINAR BAHREINI 23,232 – 27
100 YENS JAPONAIS 5,5976 – 6,5054
1 RIYAL OMANI 22,749 – 26,439.