Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 12 décembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)12 décembre 2025 - 09:05
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 12 décembre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2668 – 11,9316

1 DOLLAR U.S.A. 8,7451 – 10,1633

1 DOLLAR CANADIEN 6,3495 – 7,3791

1 LIVRE STERLING 11,708 – 13,606

1 LIVRE GIBRALTAR 11,708 – 13,606

1 FRANC SUISSE 11,005 – 12,789

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3306 – 2,7086

1 DINAR KOWEITIEN 28,519 – 33,143

1 DIRHAM E.A.U. 2,3811 – 2,7673

1 RIYAL QATARI 2,3993 – 2,7883

1 DINAR BAHREINI 23,196 – 26,958

100 YENS JAPONAIS 5,6181 – 6,5291

1 RIYAL OMANI 22,714 – 26,398

