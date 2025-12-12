Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 12 décembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 12 décembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2668 – 11,9316
1 DOLLAR U.S.A. 8,7451 – 10,1633
1 DOLLAR CANADIEN 6,3495 – 7,3791
1 LIVRE STERLING 11,708 – 13,606
1 LIVRE GIBRALTAR 11,708 – 13,606
1 FRANC SUISSE 11,005 – 12,789
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3306 – 2,7086
1 DINAR KOWEITIEN 28,519 – 33,143
1 DIRHAM E.A.U. 2,3811 – 2,7673
1 RIYAL QATARI 2,3993 – 2,7883
1 DINAR BAHREINI 23,196 – 26,958
100 YENS JAPONAIS 5,6181 – 6,5291
1 RIYAL OMANI 22,714 – 26,398
S.L