Holmarcom en discussions exclusives avec BNP Paribas pour le rachat de BMCI

Des rumeurs de marché ont fait état de négociations menées par le groupe Holmarcom en vue du rachat de la BMCI. Dans un communiqué parvenu à Le Site info, la BMCI a confirmé l’existence de discussions relatives à une éventuelle cession de la participation de BNP Paribas, son actionnaire majoritaire.

La BMCI précise que « BNP Paribas nous a confirmé être entré en discussions exclusives avec le groupe Holmarcom, partenaire et actionnaire de la BMCI depuis 30 ans », ajoutant que « ces discussions sont à un stade préliminaire ».

La banque indique également que « BNP Paribas a informé la BMCI de sa volonté de poursuivre les activités de banque d’investissement de son bureau régional au Maroc ». Elle souligne par ailleurs qu’elle communiquera « en temps voulu si un projet venait à se concrétiser, conformément à la réglementation applicable ».

De son côté, Holmarcom nous confirme les informations relayées sur le marché. Le groupe précise « être entré en discussions exclusives avec BNP Paribas, en vue d’une éventuelle acquisition de sa participation de 67% dans le capital de la BMCI », rappelant que « le Groupe Holmarcom est actionnaire de la BMCI depuis 30 ans ».

Holmarcom replace ces discussions dans le cadre de la stratégie de son pôle financier, indiquant que « le pôle Finance du Groupe a engagé, ces dernières années, une dynamique de croissance structurée, axée sur un développement durable et pérenne, avec la volonté d’accompagner l’évolution continue du secteur financier du Royaume ».

Comme la BMCI, Holmarcom souligne que « ces discussions sont à un stade préliminaire » et affirme qu’il communiquera « en temps voulu si ce projet venait à se concrétiser, conformément à la réglementation en vigueur ».