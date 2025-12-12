BMCI : BNP Paribas entre en discussions exclusives avec Holmarcom sur sa participation

Des rumeurs de marché ont fait état de discussions relatives à une éventuelle cession de la participation de BNP Paribas, notre actionnaire majoritaire, dans la BMCI. BNP Paribas nous a confirmé être entré en discussions exclusives avec le groupe Holmarcom, partenaire et actionnaire de la BMCI depuis 30 ans. Ces discussions sont à un stade préliminaire.

BNP Paribas a également informé la BMCI de sa volonté de poursuivre les activités de banque d’investissement de son bureau régional au Maroc. Nous communiquerons en temps voulu si un projet venait à se concrétiser, conformément à la réglementation applicable.