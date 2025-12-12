Holmarcom confirme des discussions exclusives avec BNP Paribas autour du capital de la BMCI

Des informations ont été relayées sur le marché au sujet de pourparlers relatifs à une acquisition par le Groupe Holmarcom de la participation de BNP Paribas dans le capital de la BMCI.

Holmarcom Finance Company confirme être entré en discussions exclusives avec BNP Paribas, en vue d’une éventuelle acquisition de sa participation de 67% dans le capital de la BMCI, dans laquelle le Groupe Holmarcom est actionnaire depuis 30 ans.

En effet, le pôle Finance du Groupe a engagé, ces dernières années, une dynamique de croissance structurée, axée sur un développement durable et pérenne, avec la volonté d’accompagner l’évolution continue du secteur financier du Royaume.

Ces discussions sont à un stade préliminaire. Nous communiquerons en temps voulu si ce projet venait à se concrétiser, conformément à la réglementation en vigueur.