La BMCI certifiée « Top Employer 2025 » au Maroc

La BMCI est officiellement reconnue Top Employer 2025 au Maroc.

Cette distinction internationale confirme l’excellence des politiques RH de la BMCI et de ses pratiques managériales et témoigne de l’engagement de la banque à offrir un environnement de travail stimulant, inclusif et propice à l’épanouissement professionnel de ses collaborateurs et collaboratrices.

Cette reconnaissance s’inscrit dans la continuité des actions de la BMCI en faveur d’une politique RH ambitieuse, tournée vers l’accompagnement, l’innovation et la performance durable.

La certification est attribuée sur la base de la participation et des résultats à la HR Best Practices Survey, un référentiel qui évalue les organisations selon six domaines et vingt thématiques, parmi lesquelles la stratégie RH, l’environnement de travail, l’acquisition des talents, l’apprentissage, la diversité-équité-inclusion et le bien-être.

Cette approche met l’accent sur la preuve, la comparabilité internationale et l’amélioration continue.

Une expérience collaborateur riche à chaque étape de son parcours

La BMCI a affiné sa stratégie au fil des années pour être au rendez-vous des attentes de ses collaborateurs. Dès leur intégration de la BMCI, les nouveaux arrivants bénéficient d’un parcours d’intégration structuré et personnalisé, favorisant une prise de poste rapide et une meilleure compréhension de la culture et des valeurs de l’entreprise.

Tout au long de leur carrière, la BMCI met en œuvre des programmes de formation continue en vue d’accélérer l’apprentissage et le développement de ses collaborateurs.

Des dispositifs certifiants, des passerelles inter-métiers ou encore du digital learning sont ainsi proposés aux collaborateurs selon leurs profils.

La BMCI encourage par ailleurs ses collaborateurs à être des acteurs actifs de leur carrière en favorisant la mobilité interne, permettant à chacun de développer ses compétences et d’évoluer au sein de l’entreprise. Des programmes dédiés à la gestion des talents, au leadership et à la reconversion complètent cet accompagnement global.

Consciente des enjeux liés au bien-être et à l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle, la banque déploie également des politiques de flexibilité et de qualité de vie au travail, ainsi que des initiatives en faveur de la diversité et de l’inclusion.

Ces priorités s’alignent directement sur les domaines et thématiques du référentiel de certification.

Une reconnaissance du travail collectif

En obtenant cette certification, la BMCI figure cette année parmi les 17 organisations certifiées au Maroc. Elle vient saluer les efforts menés par l’ensemble des équipes RH de la BMCI qui place l’humain au cœur de sa stratégie et confirme leur volonté de faire de la BMCI un employeur de référence, attentif au développement, à l’engagement et à la performance de ses collaborateurs.