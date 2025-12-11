La Bourse de Casablanca ouvre sa séance en baisse ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en baisse jeudi, son indice principal, le MASI, reculant de 0,04% à 18.512,38 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, lâchait 0,03% à 1.504,33 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, abandonnait 0,04% à 1.254,69 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, cédait 0,57% à 1.808,19 pts.

Mercredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,33%.

