L’UACC adopte à l’unanimité son plan d’action et son budget 2026

L’Union des Agences Conseil en Communication (UACC) a tenu à Casablanca, son Assemblée Générale Ordinaire suivie d’une Assemblée Générale Extraordinaire, réunissant ses membres autour des enjeux de gouvernance, de structuration et d’avenir de l’industrie de la communication au Maroc.

À l’issue de ces deux assemblées, l’ensemble des rapports, résolutions et décisions soumises au vote ont été adoptés à l’unanimité, traduisant une convergence claire autour du cap stratégique proposé et des priorités définies pour les mois à venir.

En ouverture des travaux, le Président de l’UACC, Hassan Rouissi, a rappelé la vision qui guide l’action du bureau de faire de l’UACC le référent incontournable du secteur de la communication au Maroc, en fédérant ses acteurs, en structurant son écosystème et en positionnant la communication comme un levier de croissance, d’influence et d’innovation, à l’échelle nationale et internationale.

Cette vision s’inscrit dans un contexte de marché exigeant. Fragmentation du secteur, pression économique accrue sur les agences, complexité réglementaire et transformation rapide des modèles économiques constituent autant de défis structurels. Dans ce cadre, l’UACC a réaffirmé son positionnement clair d’apporter des solutions concrètes et opérationnelles à ses membres, avec un impact direct sur la création et la préservation de valeur.

L’Assemblée Générale Ordinaire a permis de présenter le rapport moral et le rapport financier de l’exercice 2025, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Les comptes ont été approuvés et quitus a été donné au bureau pour sa gestion.

L’année 2025 a été marquée par une mobilisation soutenue de l’UACC autour de plusieurs chantiers structurants. L’Union a notamment joué un rôle actif dans les travaux préparatoires et les débats des premières Assises Nationales de la Publicité, organisées en octobre 2025, en formulant des recommandations ayant contribué aux conclusions finales de ces assises. Cette implication a permis d’instaurer un dialogue structuré avec les parties prenantes institutionnelles et d’initier plusieurs projets visant à mieux organiser l’écosystème publicitaire.

Parallèlement, l’UACC a renforcé ses relations avec les régies, les médias et les institutions professionnelles, tout en assurant la continuité de dispositifs clés pour le marché, notamment en matière de mesure d’audience et de data, dans un contexte parfois contraint.

L’année écoulée a également été marquée par le déploiement du programme Level Up UACC, à travers des sessions de formation, des webconférences et des ateliers thématiques dédiés aux enjeux de transformation des agences : data, intelligence artificielle, nouveaux modèles économiques, pop culture et créativité.

Sur le plan international, l’UACC a poursuivi le renforcement de son positionnement, notamment à travers son adhésion à des réseaux professionnels internationaux et sa désignation en tant que représentant officiel de Cannes Lions au Maroc, contribuant ainsi à la visibilité de l’écosystème marocain à l’échelle mondiale.

Les membres ont approuvé le plan d’action et le budget 2026, structurés autour de plusieurs priorités stratégiques. Il s’agit notamment de renforcer l’accompagnement des agences membres à travers des projets concrets, d’approfondir le dialogue institutionnel, et d’engager une démarche progressive de régulation du secteur, incluant la refonte des statuts, l’actualisation du règlement intérieur et la mise en place de chartes de bonnes pratiques.

L’UACC entend également élargir sa base de membres afin de renforcer sa représentativité et ses capacités d’action, tout en développant de nouveaux leviers de financement pour soutenir ses initiatives. L’Assemblée a par ailleurs ratifié l’adhésion de douze nouveaux membres, confirmant l’attractivité croissante de l’Union et sa volonté de représenter l’ensemble de la chaîne de valeur de la communication.

Réunie en Assemblée Générale Extraordinaire, l’UACC a validé à l’unanimité plusieurs décisions structurantes, dont le transfert de son siège social et la régularisation de sa situation fiscale. Ces décisions visent à consolider les bases juridiques, comptables et organisationnelles de l’Union, dans une logique de transparence, de conformité et de pérennité.

En clôture, le Président de l’UACC a rappelé que la capacité de l’Union à peser durablement sur les transformations du secteur repose sur l’engagement collectif de ses membres. L’UACC entend poursuivre son action avec méthode, pragmatisme et constance, afin de contribuer à une industrie de la communication plus structurée, plus responsable et mieux armée face aux mutations en cours.