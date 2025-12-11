Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 11 décembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 11 décembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,251 – 11,9134
1 DOLLAR U.S.A. 8,766 – 10,1876
1 DOLLAR CANADIEN 6,3444 – 7,3732
1 LIVRE STERLING 11,724 – 13,626
1 LIVRE GIBRALTAR 11,724 – 13,626
1 FRANC SUISSE 10,961 – 12,739
1 RIYAL SAOUDIEN 2,336 – 2,7148
1 DINAR KOWEITIEN 28,572 – 33,206
1 DIRHAM E.A.U. 2,3869 – 2,7739
1 RIYAL QATARI 2,4048 – 2,7948
1 DINAR BAHREINI 23,253 – 27,023
100 YENS JAPONAIS 5,6214 – 6,533
1 RIYAL OMANI 22,769 – 26,461
S.L