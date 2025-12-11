Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 11 décembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)11 décembre 2025 - 09:03
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 11 décembre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,251 – 11,9134

1 DOLLAR U.S.A. 8,766 – 10,1876

1 DOLLAR CANADIEN 6,3444 – 7,3732

1 LIVRE STERLING 11,724 – 13,626

1 LIVRE GIBRALTAR 11,724 – 13,626

1 FRANC SUISSE 10,961 – 12,739

1 RIYAL SAOUDIEN 2,336 – 2,7148

1 DINAR KOWEITIEN 28,572 – 33,206

1 DIRHAM E.A.U. 2,3869 – 2,7739

1 RIYAL QATARI 2,4048 – 2,7948

1 DINAR BAHREINI 23,253 – 27,023

100 YENS JAPONAIS 5,6214 – 6,533

1 RIYAL OMANI 22,769 – 26,461

