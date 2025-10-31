FIAT lance l’appel à candidature de la 3ème édition du “Fiat Comedy & Music Show 2025”

FIAT Maroc donne le coup d’envoi de la nouvelle édition du FIAT Comedy & Music Show, un événement désormais incontournable dédié à la découverte et à la valorisation des jeunes talents marocains.

Après le succès de ses précédentes éditions, le concept évolue pour 2025 en intégrant une nouvelle dimension musicale et devient ainsi le FIAT Comedy & Music Show.

Véritable tremplin artistique, cette initiative offre une scène nationale aux humoristes et musiciens émergents du Royaume. En soutenant la création culturelle locale, FIAT Maroc confirme son engagement à encourager l’expression des jeunes talents et à promouvoir une culture marocaine moderne, inclusive et dynamique.

Cette édition 2025 est placée sous le parrainage de deux figures emblématiques :

Oussama Ramzi , acteur et humoriste reconnu pour son énergie et sa proximité avec le public;

, et reconnu pour son énergie et sa proximité avec le public; Manal Benchlikha, artiste engagée et nouvelle marraine musicale du concours.

Les candidatures sont ouvertes du 27 octobre au 2 novembre 2025 via le chatbot WhatsApp FIAT Maroc, une expérience 100 % digitale, simple et interactive.

Le processus d’audition se déroulera en trois temps :

Phase 1 : Appel à candidature

Phase 2 : 600m Challenge

Phase 3 : Show Casa & Marrakech

Les candidats présélectionnés vivront une expérience unique à bord de la Fiat 600 Hybrid, sur un parcours de 600 mètres, avant de bénéficier d’un coaching artistique personnalisé. La Fiat 600 Hybrid offre une expérience de conduite belle et joyeuse, pouvant accueillir confortablement 5 personnes. C’est la solution idéale pour les amoureux de la ville et l’incarnation parfaite des valeurs de la marque que sont le style italien et la durabilité.

Au terme de la sélection nationale, 20 candidats seront retenus dans chaque catégorie, puis 8 finalistes (4 humoristes et 4 musiciens) s’affronteront lors du show final pour désigner deux grands gagnants.

À travers ce rendez-vous fédérateur, FIAT Maroc s’affirme comme un acteur culturel engagé, plaçant la jeunesse, la créativité et la mobilité au cœur de son ADN.

Déposez votre candidature et suivez toute l’actualité du FIAT Comedy & Music Show 2025 sur : Facebook | Instagram | LinkedIn : @FiatMaroc

Site officiel : www.fcms.ma