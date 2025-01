USA: la FDA autorise les sachets de nicotine ZYN

L’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (Food and Drug Administration (FDA)) a autorisé aujourd’hui les sachets de nicotine ZYN, faisant de ZYN le premier et le seul sachet de nicotine autorisé aux États-Unis.

L’autorisation par la FDA de tous les sachets de nicotine ZYN actuellement commercialisés par Swedish Match aux États-Unis est une étape importante pour protéger la santé publique en offrant de meilleures alternatives aux cigarettes pour les adultes fumeurs. « On estime que 45 millions d’Américains consomment régulièrement de la nicotine et environ 30 millions d’entre eux fument, la forme la plus nocive de consommation de nicotine » a déclaré Tom Hayes, président de Swedish Match North America, LLC.

Philip Morris International : Vers un avenir sans fumée

PMI est une entreprise internationale de tabac de premier plan, œuvrant activement pour un avenir sans fumée et faisant évoluer son portefeuille à long terme pour inclure des produits en dehors du secteur du tabac et de la nicotine. Le portefeuille actuel de l’entreprise se compose principalement de cigarettes et de produits sans fumée.

Depuis 2008, PMI a investi plus de 12,5 milliards de dollars pour développer, valider scientifiquement et commercialiser des produits innovants sans fumée pour les adultes qui continueraient autrement à fumer, avec pour objectif de mettre fin complètement à la vente de cigarettes. Cela inclut la construction de capacités d’évaluation scientifique de classe mondiale, notamment dans les domaines de la toxicologie des systèmes précliniques, de la recherche clinique et comportementale, ainsi que des études post-commercialisation.

En 2022, PMI a acquis Swedish Match—un leader de la distribution de nicotine orale—créant un champion mondial sans fumée dirigé par les marques IQOS et ZYN des entreprises. La Food and Drug Administration des États-Unis a autorisé des versions des dispositifs et consommables IQOS de PMI ainsi que le General snus de Swedish Match en tant que produits du tabac à risque modifié.

Les demandes de renouvellement pour ces produits IQOS sont en attente devant la FDA. Au 30 juin 2024, les produits sans fumée de PMI étaient disponibles à la vente dans 90 marchés, et PMI estime que 36,5 millions d’adultes dans le monde utilisent les produits sans fumée de PMI. L’activité sans fumée représentait environ 38 % des revenus nets totaux de PMI pour les neuf premiers mois de 2024. Avec une base solide et une expertise significative dans les sciences de la vie, PMI a annoncé en février 2021 son ambition de s’étendre dans les domaines du bien-être et des soins de santé et vise à améliorer la vie grâce à la fourniture d’expériences de santé intégrées.