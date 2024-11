La nouvelle BMW Série 1 débarque au Maroc

La quatrième génération de la BMW Série 1, pionnière dans le segment des compactes haut de gamme, est désormais disponible au Maroc à travers le réseau Smeia. Dotée d’un design extérieur dynamique, de motorisations repensées et d’une panoplie de technologies avancées, la nouvelle Série 1 reste fidèle à l’ADN sportif de BMW tout en intégrant des innovations environnementales.

Avec une production à l’usine de Leipzig, ce modèle reflète également un engagement vers un processus de fabrication éco-responsable, augmentant l’utilisation de matériaux recyclés pour limiter son impact environnemental.

Le design de la nouvelle Série 1 accentue sa sportivité avec un capot long, un habitacle reculé et une silhouette élégante. La face avant, redessinée avec une calandre élargie et des phares LED de dernière génération, offre une identité visuelle moderne et dynamique. Le modèle est disponible en plusieurs coloris, dont des options métallisées et une teinte de toit contrastée. Les finitions Pack M et M Edition apportent des éléments stylistiques spécifiques, renforçant le caractère sportif du véhicule avec des prises d’air avant et un diffuseur tridimensionnel.

À l’intérieur, la BMW Série 1 mise sur un espace optimisé et un confort premium. Son tableau de bord intègre le nouveau BMW Curved Display avec deux écrans numériques (10,25 et 10,7 pouces) qui simplifient l’interface utilisateur, complétée par le nouveau système iDrive avec fonction « QuickSelect ». Le modèle est aussi équipé de nombreuses aides à la conduite, telles que l’avertisseur de collision et l’aide au stationnement automatique, complétées par des options avancées comme le régulateur de vitesse actif. Le modèle haut de gamme M135 xDrive, équipé d’un moteur 300 ch, se distingue par ses performances, réalisant le 0-100 km/h en 4,9 secondes.

Disponible à partir de 328.000 dirhams pour la BMW 118i, la Série 1 propose des options de motorisation et de finitions variées, offrant une expérience de conduite aussi performante qu’écologique.