Clap de fin sur la 10ème édition du BMW Golf Cup Maroc

La BMW Golf Cup Maroc a célébré avec éclat sa 10ème édition, marquant deux décennies d’engagement envers le golf amateur au Maroc. Cet événement organisé depuis 2001 par SMEIA, l’importateur exclusif de BMW, a connu un grand succès grâce à une finale nationale disputée le 3 novembre 2024 au Bahia Golf Club de Bouznika, précédée d’une compétition spéciale dédiée aux juniors le 2 novembre 2024.

Un dénouement exceptionnel pour la grande finale : les champions de l’édition révélés

C’est dans une ambiance à la fois électrique et conviviale que s’est tenue la grande finale, réunissant les meilleurs golfeurs et golfeuses amateur du royaume. Cette compétition, véritable apothéose de la saison, a vu s’affronter 45 finalistes triés sur le volet et répartis en trois catégories. À l’issue de cette rencontre marquée par des performances exceptionnelles, les vainqueurs sont :

Série Dames : Lamyaa Cherkab (RGAM – Casablanca) ;

1ère Série Messieurs : Mohamed Achakkar (RCCT – Tanger) ;

2ème Série Messieurs : Hamza Chraïbi (RGAM – Casablanca).

Les trois vainqueurs de cette finale qui se sont distingués par leur maîtrise et leur talent, représenteront le Maroc à la finale mondiale du BMW Golf Cup, qui se tiendra à Bangkok, en Thaïlande, du 3 au 7 mars 2025. Cette compétition internationale offrira aux gagnants l’occasion de se mesurer aux meilleurs golfeurs amateurs de ce circuit et de défendre les couleurs du Maroc sur la scène mondiale.

Le junior BMW GOLF CUP : une tradition et une exclusivité propre au BMW GOLF CUP MAROC

La veille de cette finale, une compétition unique dans l’organisation mondiale du BMW Golf Cup, a rassemblé 80 juniors, filles et garçons, venus des quatre coins du Maroc. Depuis 2001, cet événement met en lumière les jeunes talents marocains et confirme une nouvelle fois la place privilégiée du Maroc dans le circuit mondial de ce prestigieux tournoi. Cette édition a vu la participation des juniors des golfs du Royal Golf Dar Es Salam de Rabat, du Royal Golf d’Anfa – Mohammedia, du Michlifen Golf d’Ifrane, du Royal Golf d’El Jadida, du Tony Jacklin Casablanca et du Casa Green Golf de Bouskoura.