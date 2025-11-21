Mi-séance : la Bourse de Casablanca se maintient dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca se maintenait dans le vert, vendredi à mi-journée, son indice principal, le MASI, prenant 0,16% à 18.142,82 points (pts).

Le MASI.20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,31% à 1.476,49 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, se stabilisait à 1.229,81 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées, reculait de 0,13% à 1.759,7 pts.

Sur le plan international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid affichaient des gains respectifs de 0,25% à 17.263,47 pts et 0,24% à 15.672,01 pts.

Aux valeurs individuelles, Cosumar (+3,59% à 202 DH), SNEP (+2,06% à 489,9 DH), Aradei Capital (+2,05% à 449 DH), Minière Touissit (+1,91% à 1.600 DH) et Mutandis (+1,55% à 262 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, AtlantaSanad (-3,42% à 141 DH), Ennakl (-2,73% à 53,5 DH), Aluminium du Maroc (-2,24% à 1.790 DH), Auto Hall (-1,99% à 91,1 DH) et SMI (-1,85% à 2.552 DH) accusaient les plus fortes baisses.