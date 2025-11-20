Le Salon de l’Épargne revient pour une nouvelle édition, du 26 au 29 novembre 2025 à Anfa Park –Casablanca, confirmant son positionnement comme le rendez-vous de référence des acteurs de l’épargne, de l’investissement et du marché des capitaux au Maroc.

Organiseé par Finances News Hebdo dans un contexte marqué par un intérêt croissant du grand public pour les placements financiers, cette troisième édition réunira les principaux acteurs de l’épargne : banques, compagnies d’assurances, institutions financières, mais aussi plusieurs sociétés cotées à la Bourse de Casablanca, sociétés de gestion et acteurs de la gestion de patrimoine.

Pendant quatre jours, ces acteurs viendront à la rencontre des investisseurs particuliers, des épargnants, mais aussi des jeunes désireux de mieux comprendre les mécanismes de l’investissement et de la gestion patrimoniale.

Le Salon de l’Épargne ambitionne d’être un lieu de dialogue ouvert et pédagogique autour des grandes thématiques liées à la culture financière, à la planification de l’épargne et à la préparation de l’avenir financier des ménages.

Des conférences, ateliers pratiques et rencontres avec des experts rythmeront l’événement, afin de vulgariser les notions essentielles de l’investissement et d’encourager la participation dupublic aux marchés financiers.

Un engagement collectif pour la démocratisation de l’épargne

À travers cette initiative, Finances News Hebdo souhaite contribuer activement à la promotion de la culture financière au Maroc et à la démocratisation de l’investissement, dans un contexte où l’épargne constitue un levier stratégique pour le financement de l’économie nationale.

Le Salon de l’Épargne s’inscrit ainsi pleinement dans la dynamique nationale visant à renforcer la confiance des citoyens dans les instruments financiers et à rapprocher les marchés de capitaux du grand public.

Date : Du 26 au 29 novembre 2025

Lieu : Anfa Park, Casablanca

Entrée : Libre et gratuite