Economie
Devises vs Dirham : les cours de ce jeudi 20 novembre 2025
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 20 novembre 2025.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1932 – 11,8462
1 DOLLAR U.S.A. 8,849 – 10,284
1 DOLLAR CANADIEN 6,2951 – 7,3159
1 LIVRE STERLING 11,562 – 13,438
1 LIVRE GIBRALTAR 11,562 – 13,438
1 FRANC SUISSE 10,972 – 12,752
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3595 – 2,7421
1 DINAR KOWEITIEN 28,796 – 33,466
1 DIRHAM E.A.U. 2,4093 – 2,8001
1 RIYAL QATARI 2,4273 – 2,8209
1 DINAR BAHREINI 23,472 – 27,278
100 YENS JAPONAIS 5,6148 – 6,5254
1 RIYAL OMANI 22,984 – 26,712