Devises vs Dirham : les cours de ce jeudi 20 novembre 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)20 novembre 2025 - 09:12
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 20 novembre 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1932 – 11,8462

1 DOLLAR U.S.A. 8,849 – 10,284

1 DOLLAR CANADIEN 6,2951 – 7,3159

1 LIVRE STERLING 11,562 – 13,438

1 LIVRE GIBRALTAR 11,562 – 13,438

1 FRANC SUISSE 10,972 – 12,752

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3595 – 2,7421

1 DINAR KOWEITIEN 28,796 – 33,466

1 DIRHAM E.A.U. 2,4093 – 2,8001

1 RIYAL QATARI 2,4273 – 2,8209

1 DINAR BAHREINI 23,472 – 27,278

100 YENS JAPONAIS 5,6148 – 6,5254

1 RIYAL OMANI 22,984 – 26,712


