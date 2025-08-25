La Bourse de Casablanca débute en baisse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a débuté ses échanges en baisse lundi, son indice principal, le MASI, cédant 0,08% à 19.966,85 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, reculait de 0,04% à 1.633,91 pts, et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, abandonnait 0,12% à 1.359,82 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, progressait de 0,83% à 1.946,02 pts.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 1,85%