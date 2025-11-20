Le 2ème Congrès international des Mines du Maroc du 24 au 26 novembre à Marrakech

L’industrie minière mondiale entre dans une nouvelle ère, et le Maroc choisit d’en être un acteur central. Le Congrès et Salon International des Mines du Maroc (IMC 2025), qui se tiendra du 24 au 26 novembre 2025 à l’hôtel Pickalbatros Golf de Marrakech, rassemblera les décideurs publics, investisseurs et acteurs industriels afin de démontrer comment le secteur minier peut contribuer au développement durable, à l’intégration des minerais stratégiques et à l’industrialisation à faible empreinte carbone.

Organisé par la Fédération de l’Industrie Minérale du Maroc (FDIM) en partenariat avec AME Trade

Ltd et soutenu au plus haut niveau par le Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, le Ministère de l’Industrie et du Commerce et l’AMDIE, cet événement international positionne le Maroc comme une référence en matière d’exploitation minière responsable et de transformation industrielle au 21ᵉ siècle, mettant en évidence son rôle de passerelle vers les minerais critiques africains et la transition verte mondiale.

De l’extraction à la transformation durable

Contrairement aux conférences minières classiques, IMC Morocco 2025 ne se limite pas à l’exploitation des ressources : il met l’accent sur leur transformation.

L’objectif est de passer d’une logique de « ce que nous exploitons » à « comment l’activité minière

peut soutenir l’industrialisation, la transition énergétique et une croissance inclusive et durable ».

L’édition 2025 mettra particulièrement en avant la souveraineté minière et les minerais critiques

comme leviers stratégiques de la transition énergétique et de l’indépendance industrielle

nationale.

IMC Morocco 2025 proposera notamment:

Un panel ministériel conduit par le Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable

Des séances plénières de haut niveau sur les chaînes de valeur durables, les enjeux géopolitiques, la souveraineté minière, les pratiques responsables et le rôle des minerais stratégiques dans la transition énergétique

8 sessions thématiques consacrées à la géométallurgie, la gestion de l’eau dans les mines, la formation des compétences, les corridors logistiques ou encore la place des femmes dans le secteur

Une présentation de projets phares transformant l’industrie minière au Maroc et en Afrique

Des espaces consacrés aux rencontres professionnelles qualifiées et à la mise en relation

institutionnelle et industrielle

IMC 2025 constituera ainsi une plateforme stratégique d’échanges, de coopération et de solutions concrètes au service d’une industrie minière plus résiliente, innovante et durable.

Célébration du leadership : les IMC Awards 2025

IMC ne se contentera pas d’analyser l’avenir du secteur : il le mettra à l’honneur. La première édition des Prix d’Excellence Minière IMC distinguera les initiatives les plus remarquables. Les catégories incluent notamment :

• Meilleur poster scientifique

• Projet entrepreneurial de l’année

• Meilleur projet en matière de responsabilité environnementale et sociale

• Prix du leadership féminin dans les mines

• Entreprise minière de l’année

• Projet minier pionnier de l’année

• Prix d’honneur pour l’ensemble d’une carrière

Ces distinctions traduisent l’engagement d’IMC en faveur de l’innovation, de la durabilité et de

l’impact positif du secteur minier sur le continent africain et au-delà.

Déclaration de la FDIM

“ IMC 2025 s’impose comme une plateforme incontournable de dialogue et d’expertise autour des

grands enjeux miniers mondiaux. Placée sous le thème “ Métaux stratégiques et critiques : le

Maroc, hub industriel et technologique ouvert pour une valeur ajoutée régionale et mondiale”, cette édition mettra en lumière non seulement le potentiel du Maroc, mais aussi son rôle central

dans la transition énergétique et le développement durable. Nous avons choisi d’orienter cette

année nos travaux autour de l’innovation technologique, de la durabilité et du développement

responsable des ressources naturelles. Nous invitons l’ensemble des acteurs de la chaîne de

valeur minière à construire avec nous les perspectives d’avenir du secteur.”