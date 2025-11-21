Economie
Devises vs Dirham : les cours de ce vendredi 21 novembre 2025
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 21 novembre 2025.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,201 – 11,8552
1 DOLLAR U.S.A. 8,8375 – 10,2706
1 DOLLAR CANADIEN 6,2699 – 7,2867
1 LIVRE STERLING 11,561 – 13,435
1 LIVRE GIBRALTAR 11,561 – 13,435
1 FRANC SUISSE 10,989 – 12,771
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3563 – 2,7383
1 DINAR KOWEITIEN 28,763 – 33,427
1 DIRHAM E.A.U. 2,4061 – 2,7963
1 RIYAL QATARI 2,4247 – 2,8179
1 DINAR BAHREINI 23,441 – 27,243
100 YENS JAPONAIS 5,6314 – 6,5446
1 RIYAL OMANI 22,954 – 26,676