Devises vs Dirham : les cours de ce vendredi 21 novembre 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)21 novembre 2025 - 09:09
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 21 novembre 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,201 – 11,8552

1 DOLLAR U.S.A. 8,8375 – 10,2706

1 DOLLAR CANADIEN 6,2699 – 7,2867

1 LIVRE STERLING 11,561 – 13,435

1 LIVRE GIBRALTAR 11,561 – 13,435

1 FRANC SUISSE 10,989 – 12,771

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3563 – 2,7383

1 DINAR KOWEITIEN 28,763 – 33,427

1 DIRHAM E.A.U. 2,4061 – 2,7963

1 RIYAL QATARI 2,4247 – 2,8179

1 DINAR BAHREINI 23,441 – 27,243

100 YENS JAPONAIS 5,6314 – 6,5446

1 RIYAL OMANI 22,954 – 26,676


