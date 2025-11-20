La Bourse de Casablanca démarre en baisse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en baisse jeudi, son indice principal, le MASI, diminuant de 0,23% à 18.166,18 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, reculait de 0,11% à 1.480,57 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, cédait 0,35% à 1.230,63 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, progressait de 0,21% à 1.767,58 pts.

Aux valeurs individuelles, Ib Maroc.com (-5,61% à 67,02 DH), Maghreb Oxygène (-4,39% à 392 DH), Delta Holding (-4,19% à 70,9 DH), Auto Hall (-3,01% à 90,1 DH) et Fenie Brossette (-2,52% à 397 DH) accusaient les plus fortes baisses.

À l’inverse, Risma (+4,81% à 390 DH), SNEP (+4,4% à 517,8 DH), Cosumar (+3,03% à 204 DH), Jet Contractors (+2,81% à 2.488 DH) et BCP (+2,77% à 289,9 DH) réalisaient les meilleures performances.

La veille, le MASI avait clôturé sur une perte de 1,56%.