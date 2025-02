Épargne et bancassurance : comment choisir la bonne formule ? (VIDEO)

Sujet d’une grande acuité et engageant le présent comme l’avenir, l’épargne a été au cœur des débats lors de la dernière table ronde du cycle de débats, organisée par le groupe Horizon Press.

Aujourd’hui, la majorité des produits d’épargne qui sont commercialisés sur le marché marocain sont des produits par capitalisation, qui ont fait leurs preuves depuis plusieurs années, et offrent une garantie de sécurité pour le capital comme pour le rendement.

«Mais il y a un autre profil d’investisseurs à la recherche de rendements supérieurs. Je pense aux personnes habituées au marché des OPCVM ou à celles qui peuvent choisir un ou deux supports sur lesquels ils vont investir. Notre rôle, en tant qu’assureurs et banquiers, est de les orienter vers les formules qui cadrent le mieux avec leur situation et leurs objectifs. Il y a beaucoup d’offres sur le marché, notamment au sein de notre compagnie. Ce sont les épargnes en unité de compte (UC)», explique Abdellah Oussayh, Directeur Bancassurance, Vie et Partenariats à AtlantaSanad.

Par exemple, en 2024, l’un des supports que l’assureur proposait a généré des rendements qui dépassent les 30% sur une année. Le tout, dans un environnement où le marché est réglementé et le risque maîtrisé.