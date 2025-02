Tontine vs épargne structurée: quel choix pour mieux faire fructifier son argent ? (VIDEO)

Sujet d’une grande acuité et engageant le présent comme l’avenir, l’épargne a été au cœur des débats lors de la dernière table ronde du cycle de débats, organisée par le groupe Horizon Press.

Frein qui persiste: la perception selon laquelle l’épargne est réservée aux revenus fixes et relativement élevés. «C’est une idée reçue qu’il faut combattre. Les personnes ayant un revenu faible ou irrégulier sont plus habituées à l’épargne qu’on ne le pense, mais hors circuit bancaire. Qui n’a jamais participé à une tontine au Maroc ?» s’interroge Abdellah Oussayh, directeur Bancassurance, Vie et Partenariats au sein d’AtlantaSanad Assurance. Pour lui, il faut intéresser cette tranche de la population à l’épargne structurée, à travers des offres dédiées, moyennant des versements exceptionnels par exemple, et en démontrant les limites de modèles comme celui de la tontine. Dans ce cas de figure, l’argent n’est jamais fructifié.

«Ne serait-ce que par effet d’inflation, il perd de sa valeur. Or, il existe des produits d’épargne qui, à minima, neutralisent cet effet», explique l’assureur.