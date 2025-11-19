Devises vs Dirham : les cours du mercredi 19 novembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 19 novembre 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2188 – 11,8758 1 DOLLAR U.S.A. 8,813 – 10,2422

1 DOLLAR CANADIEN 6,2995 – 7,3211

1 LIVRE STERLING 11,589 – 13,469

1 LIVRE GIBRALTAR 11,589 – 13,469

1 FRANC SUISSE 11,027 – 12,815

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3499 – 2,7309

1 DINAR KOWEITIEN 28,697 – 33,351

1 DIRHAM E.A.U. 2,3995 – 2,7887

1 RIYAL QATARI 2,4177 – 2,8097

1 DINAR BAHREINI 23,377 – 27,167

100 YENS JAPONAIS 5,6701 – 6,5895

1 RIYAL OMANI 22,891 – 26,603