La Bourse de Casablanca entame ses échanges en hausse ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a débuté ses échanges en hausse vendredi, son indice principal, le MASI, avançant de 0,21% à 18.793,65 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,17% à 1.529,44 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,06% à 1.271,27 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, baissait de 0,34% à 1.830,57 pts.

Jeudi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,46%.

S.L