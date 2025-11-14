Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 14 novembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)14 novembre 2025 - 09:35
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 14 novembre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2321 – 11,8913

1 DOLLAR U.S.A. 8,7935 – 10,2195

1 DOLLAR CANADIEN 6,2649 – 7,2809

1 LIVRE STERLING 11,554 – 13,428

1 LIVRE GIBRALTAR 11,554 – 13,428

1 FRANC SUISSE 11,107 – 12,909

1 RIYAL SAOUDIEN 2,345 – 2,7252

1 DINAR KOWEITIEN 28,676 – 33,326

1 DIRHAM E.A.U. 2,3942 – 2,7824

1 RIYAL QATARI 2,4119 – 2,8031

1 DINAR BAHREINI 23,325 – 27,107

100 YENS JAPONAIS 5,6872 – 6,6094

1 RIYAL OMANI 22,84 – 26,544

