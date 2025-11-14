Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 14 novembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 14 novembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2321 – 11,8913
1 DOLLAR U.S.A. 8,7935 – 10,2195
1 DOLLAR CANADIEN 6,2649 – 7,2809
1 LIVRE STERLING 11,554 – 13,428
1 LIVRE GIBRALTAR 11,554 – 13,428
1 FRANC SUISSE 11,107 – 12,909
1 RIYAL SAOUDIEN 2,345 – 2,7252
1 DINAR KOWEITIEN 28,676 – 33,326
1 DIRHAM E.A.U. 2,3942 – 2,7824
1 RIYAL QATARI 2,4119 – 2,8031
1 DINAR BAHREINI 23,325 – 27,107
100 YENS JAPONAIS 5,6872 – 6,6094
1 RIYAL OMANI 22,84 – 26,544
S.L