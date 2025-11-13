Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 13 novembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 13 novembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2214 – 11,8790
1 DOLLAR U.S.A. 8,80860 – 10,2370
1 DOLLAR CANADIEN 6,29190 – 7,31210
1 LIVRE STERLING 11,5700 – 13,4460
1 LIVRE GIBRALTAR 11,5700 – 13,4460
1 FRANC SUISSE 11,0480 – 12,8400
1 RIYAL SAOUDIEN 2,34870 – 2,72950
1 DINAR KOWEITIEN 28,7060 – 33,3620
1 DIRHAM E.A.U. 2,39820 – 2,78700
1 RIYAL QATARI 2,41620 – 2,80800
1 DINAR BAHREINI 23,3650 – 27,1530
100 YENS JAPONAIS 5,69210 – 6,61510
1 RIYAL OMANI 22,8790 – 26,5890
S.L.