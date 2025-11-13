Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 13 novembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)13 novembre 2025 - 09:35
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 13 novembre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2214 – 11,8790

1 DOLLAR U.S.A. 8,80860 – 10,2370

1 DOLLAR CANADIEN 6,29190 – 7,31210

1 LIVRE STERLING 11,5700 – 13,4460

1 LIVRE GIBRALTAR 11,5700 – 13,4460

1 FRANC SUISSE 11,0480 – 12,8400

1 RIYAL SAOUDIEN 2,34870 – 2,72950

1 DINAR KOWEITIEN 28,7060 – 33,3620

1 DIRHAM E.A.U. 2,39820 – 2,78700

1 RIYAL QATARI 2,41620 – 2,80800

1 DINAR BAHREINI 23,3650 – 27,1530

100 YENS JAPONAIS 5,69210 – 6,61510

1 RIYAL OMANI 22,8790 – 26,5890

Tags
