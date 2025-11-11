Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 11 novembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 11 novembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2053 – 11,8603
1 DOLLAR U.S.A. 8,8313 – 10,2633
1 DOLLAR CANADIEN 6,2928 – 7,3132
1 LIVRE STERLING 11,593 – 13,473
1 LIVRE GIBRALTAR 11,593 – 13,473
1 FRANC SUISSE 10,983 – 12,763
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3547 – 2,7365
1 DINAR KOWEITIEN 28,747 – 33,409
1 DIRHAM E.A.U. 2,4045 – 2,7945
1 RIYAL QATARI 2,4222 – 2,815
1 DINAR BAHREINI 23,425 – 27,223
100 YENS JAPONAIS 5,7264 – 6,655
1 RIYAL OMANI 22,938 – 26,658
