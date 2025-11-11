Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 11 novembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)11 novembre 2025 - 09:10
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 11 novembre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2053 – 11,8603

1 DOLLAR U.S.A. 8,8313 – 10,2633

1 DOLLAR CANADIEN 6,2928 – 7,3132

1 LIVRE STERLING 11,593 – 13,473

1 LIVRE GIBRALTAR 11,593 – 13,473

1 FRANC SUISSE 10,983 – 12,763

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3547 – 2,7365

1 DINAR KOWEITIEN 28,747 – 33,409

1 DIRHAM E.A.U. 2,4045 – 2,7945

1 RIYAL QATARI 2,4222 – 2,815

1 DINAR BAHREINI 23,425 – 27,223

100 YENS JAPONAIS 5,7264 – 6,655

1 RIYAL OMANI 22,938 – 26,658

S.L


