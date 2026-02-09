La Centrale Automobile Chérifienne lance son nouveau site

Forte d’une croissance de 31 % en 2025, la Centrale Automobile Chérifienne confirme la solidité de son positionnement sur le marché automobile marocain et annonce en 2026 le lancement de son nouveau site internet, pierre angulaire de sa transformation digitale.

Dans un contexte de marché automobile marocain en profonde mutation, marqué par une concurrence accrue et des attentes clients de plus en plus exigeantes, la Centrale Automobile Chérifienne (CAC) clôture l’exercice 2025 sur une performance solide, affichant une croissance de 31 %.

Cette dynamique confirme la robustesse de son modèle et la pertinence de sa stratégie, fondée sur la complémentarité de ses marques, la qualité de service et l’innovation continue.

Avec 33 497 véhicules vendus en 2025, contre 25 563 unités en 2024, la CAC consolide ses positions sur l’ensemble des segments du marché. Cette progression s’appuie sur un portefeuille de marques diversifié et cohérent, permettant au groupe de répondre à une large variété de besoins. Dans le détail, Volkswagen demeure le principal contributeur avec 14 557 unités, suivie de Škoda (6 347), Audi (5 055), SEAT (4 887), CUPRA (2 015) et Porsche (636).

Le groupe bénéficie d’un partenariat stratégique historique avec le Groupe Volkswagen, établi depuis plus de 74 ans, qui constitue un pilier essentiel de sa résilience et de son développement à long terme. Au-delà des volumes, la performance 2025 reflète la montée en puissance du modèle opérationnel de la Centrale Automobile Chérifienne. Celui-ci repose sur la solidité de son réseau national, la maîtrise de l’ensemble du processus de vente, de réparation et un engagement constant en faveur de la qualité de service et de l’expérience client.

Dans la continuité de sa dynamique de croissance, la Centrale Automobile Chérifienne franchit un cap important en annonçant le lancement de son nouveau site internet https://cac.ma.

Ce projet s’inscrit pleinement dans la stratégie de transformation digitale du groupe, visant à consolider sa présence et son image dans le secteur automobile marocain.

Conçue comme une plateforme corporate de référence, cette nouvelle vitrine digitale a pour objectif de renforcer la visibilité de la CAC, en centralisant l’accès à l’ensemble de ses marques, de ses services et de ses actualités.

Elle permettra également d’améliorer de manière significative l’expérience de ses clients, partenaires ou médias. Ainsi, la CAC affirme son ambition d’accompagner les évolutions du marché et de répondre aux attentes croissantes en matière d’innovation et de qualité de service.

« La CAC évolue d’un rôle d’importateur vers celui d’un groupe structurant du secteur automobile. Notre performance en 2025 et le lancement de notre nouvelle plateforme digitale traduisent cette évolution : plus de clarté, plus de cohérence, et une capacité renforcée à dialoguer avec l’ensemble de notre écosystème. », déclare Allal Benjelloun, Directeur Général de la Centrale Automobile Chérifienne.

En conjuguant performance commerciale, diversification de son portefeuille de marques et investissements dans le digital, la Centrale Automobile Chérifienne réaffirme sa volonté de poursuivre une trajectoire de croissance maîtrisée et de consolider son rôle d’acteur structurant du secteur automobile marocain.