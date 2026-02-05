Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 5 février

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)5 février 2026 - 10:40
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 5 février 2026 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2852 – 11,953

1 DOLLAR U.S.A. 8,7185 – 10,1323

1 DOLLAR CANADIEN 6,3708 – 7,404

1 LIVRE STERLING 11,872 – 13,798

1 LIVRE GIBRALTAR 11,872 – 13,798

1 FRANC SUISSE 11,206 – 13,024

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3248 – 2,7018

1 DINAR KOWEITIEN 28,358 – 32,956

1 DIRHAM E.A.U. 2,3736 – 2,7586

1 RIYAL QATARI 2,3909 – 2,7787

1 DINAR BAHREINI 23,126 – 26,876

100 YENS JAPONAIS 5,5489 – 6,4487

1 RIYAL OMANI 22,645 – 26,317

