Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 5 février
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 5 février 2026 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2852 – 11,953
1 DOLLAR U.S.A. 8,7185 – 10,1323
1 DOLLAR CANADIEN 6,3708 – 7,404
1 LIVRE STERLING 11,872 – 13,798
1 LIVRE GIBRALTAR 11,872 – 13,798
1 FRANC SUISSE 11,206 – 13,024
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3248 – 2,7018
1 DINAR KOWEITIEN 28,358 – 32,956
1 DIRHAM E.A.U. 2,3736 – 2,7586
1 RIYAL QATARI 2,3909 – 2,7787
1 DINAR BAHREINI 23,126 – 26,876
100 YENS JAPONAIS 5,5489 – 6,4487
1 RIYAL OMANI 22,645 – 26,317
S.L.