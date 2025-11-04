H&S Invest Holding passe à l’électrique avec NEO Motors

Une nouvelle étape majeure vient d’être franchie dans la transition énergétique du secteur logistique marocain. Trois filiales de H&S Invest Holding, Dislog Group, Buildings & Logistic Services et La Voie Express, viennent de devenir les premiers clients de E-NEO, en commandant 50 véhicules électriques 100 % Made in Morocco produits par NEO Motors.

À travers cette initiative, H&S Invest Holding confirme son engagement pour une économie durable et innovante. En intégrant des véhicules électriques à leurs flottes, les filiales logistiques du groupe se positionnent comme des pionniers de la logistique verte au Maroc, contribuant ainsi à la réduction des émissions de CO₂ et à la modernisation du transport professionnel national.

La signature de la convention s’est tenue dans le cadre des 3èmes Assises de l’Industrie, un événement phare du calendrier économique marocain. Ce rendez-vous a réuni les acteurs publics et privés autour des enjeux de l’industrialisation et de la compétitivité nationale.

Moncef Belkhayat, président de H&S Invest Holding, a salué le travail du Ministre de l’Industrie Ryad Mezzour et de ses équipes pour le succès de cette édition, ainsi que pour le parrainage de cette collaboration stratégique entre NEO Motors, représentée par Nassim Belkhayat, et H&S Invest Holding.

Ce partenariat illustre la vision d’un Maroc tourné vers l’avenir : celui d’une industrie automobile locale innovante et compétitive, capable de répondre aux besoins de la mobilité durable. « Nous sommes très fiers de donner l’exemple et de contribuer à la promotion du Made in Morocco, en soutenant l’innovation locale et la transition vers une mobilité durable », a déclaré Moncef Belkhayat.

Cette alliance entre un investisseur majeur et un constructeur automobile national marque un tournant pour l’écosystème industriel du pays. Elle confirme que l’innovation marocaine peut répondre aux défis environnementaux mondiaux, tout en renforçant la souveraineté industrielle du Royaume.