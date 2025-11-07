Moncef Belkhayat: « Nous formons une très belle équipe, avec un excellent banc de touche »

« Nous formons une très belle équipe de football, avec un excellent banc de touche prêt à rejoindre l’équipe première ».

C’est par cette métaphore que Moncef Belkhayat, président de H&S Invest Holding, illustre la réussite collective du groupe.

Avec un chiffre d’affaires consolidé de 5 milliards de dirhams et une croissance de 35 % par rapport à 2023, H&S Invest Holding confirme son statut d’acteur majeur de l’économie marocaine.

Une performance collective saluée

Cette dynamique se reflète dans le classement des 500 plus grandes entreprises marocaines, où 11 filiales du groupe figurent cette année. Parmi elles :

Dislog Group, 42e entreprise privée nationale,

ainsi que HMI, KPH, Farmalac, Megaflex et Eramedic dans le secteur médical,

sans oublier les acteurs logistiques et immobiliers Buildings & Logistic Services, Comptoir Service, La Voie Express et GIDNA.

Une organisation tournée vers l’avenir

Structuré autour de six pôles — Dislog Group, Buildings & Logistic Services, WB Group, Groupe DK, Modern Trade et Chari — le groupe continue de bâtir un modèle intégré et durable au service du développement national.

Avec plus de 6 500 collaborateurs et 60 filiales, H&S Invest Holding s’appuie sur la force du collectif pour poursuivre sa croissance.

Objectif : franchir la barre des 7 milliards de dirhams de chiffre d’affaires en 2025.

« Bravo à toutes nos équipes pour cette performance remarquable. Le meilleur reste à venir », assure Moncef Belkhayat dans un message adressé à ses collaborateurs.