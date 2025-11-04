Classement : OCP, Group Renault et ONEE, le trio moteur de la croissance

Le Maroc franchit un cap symbolique. Pour la première fois, le classement «Les 500 Global 2025» agrège plus de 1.000 milliards de dirhams (MMDH) de chiffres d’affaires cumulés pour les plus grandes entreprises du Royaume. Une barre historique qui illustre la vitalité du tissu productif national, dans un contexte de transition économique et énergétique accélérée.

En tête de ce palmarès, trois acteurs incarnent cette transformation : OCP, Groupe Renault Maroc et l’ONEE. Ensemble, ils concentrent près d’un cinquième du chiffre d’affaires total du classement, justifiant le poids stratégique de ces trois piliers dans la structure économique du Royaume.

Un trio de tête emblématique de la nouvelle économie marocaine

Sans surprise, OCP conserve son trône en 2025. Avec un chiffre d’affaires de 96,9 MMDH, en hausse de 6,3%, le géant des phosphates demeure le premier groupe national par la taille et la performance. Dans un marché mondial encore marqué par la volatilité des prix des engrais, OCP a su maintenir une trajectoire solide, portée par la montée en puissance de ses investissements industriels et sa stratégie d’intégration dans la chaîne de valeur.

Le groupe confirme son rôle de locomotive, non seulement de l’économie marocaine, mais aussi de la transition énergétique régionale, grâce à ses projets d’ammoniac vert et à l’essor de sa production d’engrais à faible empreinte carbone. À la deuxième place, Groupe Renault Maroc s’impose comme un pilier industriel incontournable avec 63,06 MMDH de chiffre d’affaires.

Premier constructeur automobile du pays, le groupe continue de renforcer son ancrage industriel à travers ses sites de Tanger et Casablanca. Employant plus de 10.000 collaborateurs, Renault contribue directement à la consolidation du Maroc en tant que hub automobile continental, et illustre la capacité du Royaume à attirer et stabiliser les investissements étrangers à haute valeur ajoutée.

Le podium est complété par l’Office national de l’électricité et de l’Eau potable (ONEE), qui affiche un chiffre d’affaires de 42,5 MMDH. L’Office a dû répondre à une demande électrique record de 45.713 GWh, en hausse de 3,9% sur un an. Dans un contexte de stress hydrique et de hausse structurelle de la demande, l’entreprise publique multiplie les efforts pour moderniser le réseau, diversifier les sources d’approvisionnement et renforcer la production issue des énergies renouvelables.

Les grands secteurs tirent la croissance

Juste au pied du podium, Maroc Telecom confirme sa résilience avec 36,6 MMDH de chiffre d’affaires, en légère baisse de 0,2%. L’opérateur historique reste porté par la croissance des usages data et la solidité de ses filiales africaines, qui affichent une progression de 4,6%.

Derrière ces géants, le classement 2025 fait la part belle aux banques, à l’énergie et au BTP, trois secteurs qui concentrent plus de la moitié du chiffre d’affaires total des 500 premières entreprises. Le secteur bancaire, dominé par Attijariwafa bank (34,5 MMDH), BCP (25,6 MMDH) et BMCE Bank of Africa (18,7 MMDH), reflète la puissance du système financier marocain dans le financement de la croissance et des grands projets.

Du côté du BTP-Infrastructures, la performance est spectaculaire : le chiffre d’affaires global progresse de 15,8%, tiré par la préparation du Mondial 2030 et par l’exécution de chantiers structurants dans les transports, l’énergie et le logement. SGTM, JESA, TGCC ou encore LafargeHolcim Maroc figurent parmi les locomotives de ce secteur en pleine expansion.

Les nouveaux entrants : la relève en marche !

Cette édition 2025 se distingue aussi par l’arrivée remarquée de nouveaux acteurs dans le classement, témoins de la diversification de l’économie nationale. Veolia Maroc, à la 25e place, signe une entrée forte, avec 8,8 MMDH de chiffre d’affaires, portée par ses activités de dessalement, de traitement de l’eau et de gestion des déchets dangereux.

Ola Energy Maroc, en 34e position, confirme la montée en puissance des acteurs pétroliers privés dans un marché dominé par Afriquia et Vivo Energy. Al Barid Bank fait également son entrée dans le Top 100, à la 64e place, symbole de la dynamique de la finance inclusive et du développement des services bancaires publics.

Enfin, Schneider Electric Maroc, classée 132e, se distingue comme nouveau venu de la filière technologique, avec 1 milliard de dirhams de chiffre d’affaires. Cette présence illustre la montée en puissance des entreprises engagées dans la gestion de l’énergie et l’automatisation industrielle.

Une économie de filiales et de synergies internationales

L’un des enseignements majeurs de ce classement est la progression constante des filiales étrangères implantées au Maroc. Renault, Veolia, Schneider Electric ou encore Ola Energy incarnent cette nouvelle génération d’entreprises qui participent pleinement à la transformation industrielle du pays.

Leur présence favorise la diffusion du savoir-faire, la montée en compétence des équipes locales et l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales. Cette montée en puissance des filiales coïncide avec la stratégie nationale de développement industriel, fondée sur les partenariats public-privé et l’attraction d’investissements étrangers à forte valeur technologique.

En combinant performance économique et durabilité, ces acteurs contribuent à consolider le Maroc dans son ambition : devenir une plateforme régionale compétitive et verte, capable de générer croissance, emploi et innovation.

Najib Belghazi

Directeur général d’Edicom S.A.

«Les 500 Global est un miroir de notre économie et un motif de fierté pour les entreprises marocaines. Depuis plus de vingt ans, nous interrogeons les dirigeants, collectons et vérifions leurs données pour dresser une photographie vivante du tissu productif national.

Ce travail, mené dans la confiance et la transparence, permet de dépasser les chiffres pour comprendre les dynamiques humaines, les ambitions et les transformations à l’œuvre. C’est cela, la véritable portée de ce classement : mesurer, valoriser et fédérer autour de l’excellence économique nationale.»

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO