Les 500 Global 2025. Assurances: cap sur la transformation

Classement «Les 500 Global 2025». Le secteur des assurances a affiché en 2024 une croissance soutenue, portée par la reprise économique et la généralisation progressive de la couverture sociale.

Le chiffre d’affaires global du marché a poursuivi sa hausse, tiré par la bancassurance, l’assurance vie et les produits automobiles.

Wafa Assurance confirme son leadership, suivie de CIMR, RMA, Axa Assurances Maroc, Sanlam Maroc, AtlantaSanad, Atlantic Re et Mutuelle Centrale Marocaine d’Assurances, La Marocaine Vie, et Allianz Maroc.

Ces champions, forts de leur solidité financière et de leurs investissements dans la digitalisation, consolident leurs positions grâce à une offre diversifiée et à l’expansion régionale en Afrique. Le secteur, en pleine mutation, mise sur l’innovation, la santé et l’inclusion financière pour soutenir sa trajectoire de croissance durable.

S.R