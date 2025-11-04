Le nouveau Renault Austral se réinvente !

Révélé au Maroc lors du Salon Auto-Expo 2025 à Casablanca, Nouveau Renault Austral se réinvente. Avec son design modernisé, sa motorisation full hybrid E-Tech 200 ch et son confort à bord en net progrès, il incarne la vision Renault du SUV du segment C, alliant style, technologie et efficience.

Produit à Palencia (Espagne), il sera disponible dans tout le réseau Renault Maroc à partir du 15 octobre 2025, en deux finitions : Techno et Esprit Alpine, à partir de 342 000 MAD TTC.

Design : une élégance affirmée

Nouveau Renault Austral full hybrid E-Tech 200 ch adopte le nouveau langage design de la marque. Sa face avant redessinée, son bouclier sculpté et sa calandre au motif de losanges 3D lui donnent une allure plus dynamique et technologique.

La signature lumineuse inédite, inspirée du losange Renault, renforce son identité. L’habitacle reflète la même élégance avec de nouvelles selleries, des matériaux valorisants et, sur la version Esprit Alpine, une ambiance sportive sublimée par l’Alcantara et les détails bleus emblématiques.

Plaisir de conduite : fluide et précis

Le plaisir de conduite est au cœur de cette nouvelle version. Les amortisseurs revus, la nouvelle monte pneumatique et la boîte automatique optimisée assurent une conduite plus fluide, plus réactive et plus précise.

La motorisation E-Tech full hybrid 200 ch offre un excellent équilibre entre performance et sobriété, avec des reprises dynamiques et des passages de rapports plus fluides. Le confort acoustique progresse nettement grâce à une meilleure isolation et une réduction des vibrations. Sur la route, le silence à bord et la douceur de conduite signent l’expertise Renault en matière d’hybride.

Motorisation : puissance et efficience

Sous le capot, un moteur essence 1,2 L turbocompressé associé à deux moteurs électriques forme un ensemble puissant et efficient. Avec seulement 4,7 l/100 km de consommation mixte et 106 g de CO₂/km, Nouveau Renault Austral se place parmi les SUV les plus sobres de sa catégorie.

La boîte automatique multimode choisit le mode de conduite le plus adapté — 100 % électrique, hybride ou thermique — pour garantir un agrément constant. Résultat : un 0 à 100 km/h en 8,4 s et des reprises franches sans nuire au confort.

Habitabilité : espace et modularité

Pensé pour la vie quotidienne comme pour les longs trajets, Nouveau Renault Austral offre une banquette arrière coulissante sur 16 cm, inclinable et rabattable selon les besoins.

Le volume de coffre varie de 527 à 1 736 litres, avec une ouverture motorisée du hayon pour plus de praticité. Les nouveaux sièges avant améliorent le maintien et le confort. Le système multimédia OpenR (12’’ + 9’’) offre une expérience multimédia immersive : Android Auto, Apple CarPlay, chargeur à induction et prises USB-C à chaque rangée.

Commercialisation au Maroc

Proposé en finitions Techno et Esprit Alpine, Nouveau Renault Austral sera disponible dans l’ensemble du réseau Renault à partir du 15 octobre 2025. La finition Techno mise sur l’élégance et la sécurité, tandis que la finition Esprit Alpine met en avant le design sportif exclusif, avec jantes 20 pouces, sellerie Alcantara et ambiance intérieure Alpine.

• Finition Techno full hybrid E-Tech 200ch, à partir de 342 000 MAD TTC

• Finition esprit Alpine full hybrid E-Tech 200 ch, à partir de 376 000 MAD TTC

Annexes :

Montée en gamme :

Finition Techno :

Vie à bord :

• Chargeur à induction

• Console centrale avec repose main coulissant gobelet

• Système multimédia openR link avec dalle numérique de 21’’ (écran 9 + cluster 12’’)

Design :

• Vitres arrière et lunettes surteintées

• Antenne requin noir étoilée

• jantes alliage 19” komah diamantées noir brillant

Systèmes avancés d’aides à la conduite :

• Régulateur de vitesse adaptatif

• Reconnaissance des panneaux signalisation avec alerte de survitesse

• Aide au parking arrière, avant

• Caméra de recul

• Alerte de franchissement de ligne avec assistant de maintien dans la voie

• Freinage d’urgence automatique urbain/périurbain et avec détection de piéton/cycliste

En option :

• Toit panoramique en verre

• Siège conducteur électrique

• Peinture métallisée

Finition esprit Alpine :

Vie à bord :

• Banquette arrière coulissante sur 16cm avec accoudoir central

• Hayon motorisé mains-libres

• Sièges avant électriques

Design :

• Bandeau de planche de bord supérieur Alcantara® avec surpiqûres bleues

• Panneaux de portes avant et arrière Alcantara®/insert chrome satiné/ surpiqûres bleues

• Pédalier en aluminium

• Barres de toit noir satiné

• Calandre identitaire noir brillant

• Jantes alliage 20” altitude diamanté noir avec vernis fumé gris

• Logos avant, arrière et monogramme noir brillant

• Volant chauffant, textile refined noir perforé avec surpiqûres bleu, blanc, rouge

En option :

• Toit panoramique en verre

• Peinture métallisée