Lancement de la gamme E-TECH au Maroc : Renault accélère la transformation vers l’électrification

Le 19 juin, à Casablanca, la marque Renault célèbre un nouveau chapitre de sa riche histoire au Maroc avec l’arrivée des technologies Renault E-TECH dans le Royaume.

Renault E-TECH « Full hybrid » et « 100 % électrique » est la technologie innovante et exclusive de la marque qui découle de l’expertise de la marque en matière de véhicule électrique. Elle s’appuie également sur l’expérience de la Formule 1 apportée par l’écurie Renault DP World F1 Team.

Les technologies E-TECH « Full hybrid » ou « 100 % électrique », plus économiques et écologiques à l’usage, sans compromis sur les sensations de conduite, permettent à chacun de choisir la motorisation la mieux adaptée à ses usages.

Les technologies Renault E-TECH arrivent au MAROC

Avec l’introduction de la gamme E-TECH au Maroc, Renault ajoute encore plus de choix et de polyvalence à son offre de motorisations. La marque offre ainsi l’accès à des solutions électrifiées pour tous les usages et viendra proposer une offre qui permettra d’accélérer la transformation du marché vers les technologies électrifiées.

Au Maroc, la marque Renault ambitionne de lancer 7 modèles E-TECH à l’horizon 2025. Nouveau Renault Arkana E-TECH full hybrid ouvrira le bal de l’électrification de la marque et sera disponible sur le marché national dès le 21 juin 2023. Renault Austral full hybrid et Renault Megane E-TECH 100 % électrique viendront, dans les mois à venir, compléter la gamme Renault en offrant encore plus de technologie et d’innovation.

Ces modèles consolideront la position de la marque sur le segment C, un objectif clé du plan « Renaulution ».

Un dispositif de lancement complet et inédit

Pour accompagner ce plan produit ambitieux, le lancement des technologies E-TECH au Maroc sera accompagné d’un plan robuste offrant aux clients un dispositif « best-in-class ».

Tout d’abord, la marque Renault a mis en place un plan de formation aux technologies hybride et électrique à l’ensemble des équipes de son réseau de distribution, le plus étendu du Royaume.

Par ailleurs et pour garantir le meilleur service aux clients de la gamme E-tech, la marque Renault prévoit de lancer un centre national de réparation de batteries à Casablanca, le premier au Maroc. Ce centre inclura le savoir-faire pour la réparation interne des batteries de traction, un dispositif sensible nécessitant de travailler sous haute tension.

Des solutions de financement complètes développées avec la financière Mobilize Financial Services offrira aux clients Renault un financement flexible et attractif avec la possibilité d’inclure notamment la wall box de recharge, une gamme d’assurances et de services dans la solution de financement incluant l’offre de reprise Easy Lease.

La financière du Groupe ira encore plus loin et proposera dans quelques mois l’offre Switch, Car by Mobilize Financial Services au Maroc. Cette prestation offre la possibilité au client Mobilize Financial Services de disposer d’un deuxième véhicule de son choix avec kilométrage illimité pour ses trajets de plus longue distance ou pour profiter d’une voiture de catégorie supérieure.

De la technologie, des solutions de service et un plan produit au design attractif, telle est la proposition de la marque pour le lancement de Renault E-TECH.