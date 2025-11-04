La Bourse de Casablanca débute en grise mine ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en grise mine mardi, son indice principal, le MASI, lâchant 0,16% à 19.677,68 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, diminuait de 0,08% à 1.608,87 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, baissait de 0,01% à 1.331,05 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, cédait 0,68% à 1.921,61 pts.

Aux valeurs individuelles, Risma (-4,3% à 401 DH), Ennakl (-3,17% à 61 DH), CFG Bank (-3,04% à 252,1 DH), CIH (-2,72% à 418,1 DH) et Auto Hall (-1,25% à 95 DH) accusaient les plus fortes baisses.

À l’inverse, Ib Maroc.com (+3,54% à 82 DH), S2M (1,76% à 628,9 DH), BCP (+1,63% à 307,95 DH), Mutandis (+1,05% à 278,9 DH) et Akdital (+0,89% à 1.473 DH) réalisaient les meilleures performances.

La veille, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,37%.

S.L.