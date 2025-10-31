Dislog Medical Devices : le pari d’un champion régional en devenir

En moins de deux ans, Dislog Group a opéré une métamorphose stratégique majeure, passant de la grande distribution au secteur médical. Dislog Medical Devices (DMD) s’impose aujourd’hui comme un acteur clé de l’industrie de la santé au Maroc. Portée par une vision ambitieuse, une série d’acquisitions ciblées et une gouvernance exemplaire, DMD ambitionne de devenir le «one stop shop» régional du dispositif médical et un catalyseur de la nouvelle économie de la santé et du bien-être.

Rien ne semblait prédestiner Dislog Group, acteur reconnu de la grande distribution, à devenir l’un des piliers du secteur médical au Maroc. Et pourtant, en moins de deux ans, la vision de son fondateur, Moncef Belkhayat, a transformé un pari stratégique en un projet de transformation industrielle et sociétale.

Récemment, Dislog Medical Devices (DMD) a dévoilé les contours d’une ambition hors norme : celle d’une filiale capable de redéfinir les standards du dispositif médical dans le Royaume et, à terme, au-delà de ses frontières. Pour le top management, cette aventure n’est pas une simple diversification. Il s’agit de la plus forte création de valeur de l’histoire du groupe.

Derrière cette formule, se dessine la conviction d’une économie de la santé qui sera l’un des moteurs de croissance du Maroc pour la décennie à venir. Et DMD est déterminé à jouer un rôle central dans ce processus. En effet, pour 2025, la filiale de Dislog Group devrait franchir le cap du milliard de dirhams de chiffre d’affaires, et vise le double à l’horizon 2028.

Né d’une stratégie de croissance rapide, DMD s’est imposé en un temps record comme le deuxième acteur du marché des dispositifs médicaux. Sa trajectoire s’appuie sur un enchaînement d’acquisitions ciblées, à savoir Africare, MegaFlex, Eramedic, Scomedica, Afrobiomedic, Farmalac et Promedstore Imaging.

Ce mouvement de consolidation, inspiré du modèle du «build-up», a permis de créer un ensemble cohérent, doté d’une taille critique et de synergies opérationnelles solides. Cette dynamique traduit un changement d’échelle pour Dislog Group. D’un distributeur tourné vers la grande consommation, il devient désormais un acteur industriel de la santé, capable de couvrir toute la chaîne de valeur. Mieux encore, la performance économique est d’ores et déjà au rendez-vous.

Entre 2024 et 2025, le chiffre d’affaires consolidé des filiales de DMD a progressé passant de 849 millions de dirhams (MDH) à 1 milliard, soit une croissance de 18%. Certaines entités, comme Promedstore (+58%), Megaflex (+33%) ou Afrobiomedic (+31%), affichent même des croissances spectaculaires, confirmant la pertinence du modèle d’intégration.

Le pari du «one stop shop» médical

Au cœur du projet, l’idée de faire de DMD le «one stop shop» régional du dispositif médical a germé. Autrement dit, un guichet unique capable d’offrir à ses clients une gamme complète de produits et de services. Mais l’ambition dépasse le simple champ des produits.

DMD veut aussi proposer des solutions intégrées, allant de l’informatique médicale, simulation et formation, maintenance, jusqu’au support logistique. Ce modèle, inspiré de la grande distribution, repose sur la puissance d’une plateforme capable d’assurer à la fois la proximité, la réactivité et la compétitivité.

Toutefois, le développement rapide de DMD s’accompagne d’une volonté claire de renforcer la gouvernance et la conformité. Le groupe déploie une charte éthique, une politique ESG renforcée et un dispositif de lutte contre la corruption. Le respect des règles de marché et la protection des données figurent également parmi les priorités.

Cette orientation n’est pas seulement morale. Elle constitue un levier stratégique. Dans un environnement où la transparence et la régulation deviennent des conditions d’accès aux marchés publics et aux partenariats internationaux, cette rigueur est un avantage concurrentiel. Elle crédibilise la démarche du groupe et facilite son ouverture vers de nouveaux territoires.

Une stratégie de croissance à double moteur

Pour atteindre ses ambitions, DMD combine deux leviers. Le premier est la croissance externe, qui repose sur la poursuite du programme d’acquisitions, au Maroc comme à l’international, afin d’élargir le portefeuille et d’accroître la couverture sectorielle. Le second, la croissance interne, vise à consolider les synergies entre filiales, à développer de nouvelles business units, notamment dans la simulation et l’informatique médicale, et à renforcer les partenariats existants.

Cette stratégie s’accompagne d’une feuille de route internationale structurée. La première phase d’expansion, déjà entamée en Tunisie, sera suivie d’implantations en Libye, Mauritanie, Côte d’Ivoire et Sénégal. La deuxième, prévue à moyen terme, ciblera des marchés à fort potentiel comme le Ghana, l’Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie et le Nigéria. En parallèle, une antenne à Dubaï est envisagée pour servir de hub stratégique, à la croisée de l’Afrique et du Moyen-Orient.

Avec Dislog Medical Devices, le groupe s’inscrit dans une trajectoire ascendante. La combinaison d’un portefeuille diversifié, d’une vision régionale et d’une gouvernance exemplaire ouvre la voie à un leadership durable. Si les objectifs sont ambitieux, ils reposent sur une dynamique déjà enclenchée, un ancrage national fort, une stratégie de consolidation rapide et une légitimité renforcée par la conformité et la transparence.

À travers DMD, Dislog Group engage une nouvelle phase de son histoire. Une phase où la santé devient non seulement un relais de croissance, mais un vecteur de transformation économique et sociale. En ambitionnant de bâtir un champion régional, le groupe marocain place la barre haut, celle d’un acteur capable de conjuguer performance, éthique et impact.

Maryem Ouazzani / Les Inspirations ÉCO